Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.422,04
ALTIN
963,96
DOLAR
17,23
STERLİN
20,71
EURO
17,61
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tahıl yüklü Rus gemisi, Karasu'dan ayrıldı

07 Temmuz 2022 Perşembe 14:40
Tahıl yüklü Rus gemisi, Karasu'dan ayrıldı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesi açıklarında, 1 Temmuz'dan bu yana bekleme yapan, tahıl yüklü ve Rusya bandıralı gemi ‘Zhibek Zholy’, bu sabah konum vericisini kapatarak bölgeden ayrıldı.

Savaş sırasında Rusya'nın eline geçen Ukrayna'nın Berdyansk şehrindeki limandan 29 Haziran'da tahıl yükü ile ayrılan 'Zhibek Zholy' gemisi, konum vericisini kapatıldıktan 3 gün sonra, 1 Temmuz sabahı Sakarya'daki Karasu Limanı açıklarına demirlendi. Ukrayna da Karasu demirleme alanında bekletilen geminin çalıntı tahıl taşıdığı iddiasıyla Türkiye'den gemiye el koyulmasını talep etti. 140 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip, 4 bin ton buğday yüklü gemi, Karasu sahilinden 2 kilometre açıkta, 1 Temmuz'dan bu yana bekledi. 'Zhibek Zholy' gemisi, bugün sabah saatlerinde konum vericisini kapatarak Karadeniz'e açıldı. Yükünü boşaltmadan limandan ayrılan geminin, Rusya'ya geri döndüğü öne sürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tahıl Yüklü Rus GemisiKarasu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Sağlıkçılar, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi
Sağlıkçılar, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi
Servet Bakırtaş son yolculuğuna uğurlandı
Servet Bakırtaş son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 Operasyonu' başlatıldı
Ankara Barosu'ndan Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine alkışlı protesto
Ankara Barosu'ndan Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine alkışlı protesto
Konya'ya şehit ateşi düştü
Konya'ya şehit ateşi düştü
Kocaeli'ne şehit ateşi düştü
Kocaeli'ne şehit ateşi düştü
Resmi İlanlar Gazetelerin Sosyal Ağlarında da Yayınlanacak
Resmi İlanlar Gazetelerin Sosyal Ağlarında da Yayınlanacak
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول