SUWEN İLK DOKUZ AYDA %162,7 BÜYÜDÜ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin en hızlı büyüyen kadın iç giyim perakende markası Suwen, 2022 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Güçlü bir büyüme performansı yansıtan sonuçlara göre, Suwen yılın üçüncü çeyreğinde 304,0 milyon TL net satış elde etti. İlk dokuz aylık dönemde ise net kârı yüzde 284,7 artışla 116,5 milyon TL; satış gelirleri de yüzde 162,7 artışla 627,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ilk dokuz ayına göre Suwen’in FAVÖK tutarı %167,1 artışla 203,8 milyon TL oldu. Suwen bu yılın ilk dokuz ayında 151,3 milyon TL tutarında faaliyet, 116,5 milyon TL tutarında net kâr elde etti. Bu dönemde Türkiye’de 12, yurtdışında 5 yeni mağaza açan Suwen’in mağazalarının sayısı 154’a yükseldi.

Son 9 Ayda Güçlü Performans

30 Eylül 2022 tarihi itibari ile üçüncü çeyrekte güçlü bir performans gösteren Suwen’in;

· Net satış gelirleri 627,2 milyon TL’ye,

· FAVÖK tutarı 203,8 milyon TL’ye

· Faaliyet karı 151,3 milyon TL’ye ve

· Net karı 116,5 milyon TL’ye ulaştı.

Yılın ilk dokuz ayında hedefledikleri büyüme rakamlarını yakaladıklarını söyleyen Suwen Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Ali Bolluk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suwen’in yılın ilk 9 ayında hedefimizin üzerinde gerçekleşen büyüme çizgisi, kadınların her mevsim şıklık anlayışını Suwen ile benimsediğini gösteriyor. Güçlü ve sürdürülebilir büyüme hedefimizi sürdüreceğiz. Yılın ilk dokuz ayında hedeflerimizi yakaladığımız için çok memnunuz. Bu sonuçlar planlarımıza paralel olarak güçlü büyümemizi yıl sonuna kadar sürdüreceğimizin de güçlü bir kanıtı. Açtığımız yeni mağazalarla satış ağımızı Türkiye’de ve yurt dışında farklı coğrafyalarda genişletmeye devam edeceğiz.’’

30 Eylül 2022 itibariyle mali tablomuza baktığımız zaman Suwen’in hızlı büyüme çizgisini koruyacağımıza inanıyoruz.

Suwen Hakkında

2003 yılında İstanbul’da kurulan Suwen, Türkiye kadın iç giyim, ev giyim, plaj giyim ve çorap (KİEP) sektöründe faaliyet göstermektedir. Modern Özel Zincir Mağazalar arasında mağaza sayısı bakımından Türkiye’nin en yaygın ikinci mağaza ağına sahip olan Suwen’in mağazaları 2021 yılında yaklaşık 7,6 milyon ziyaretçi ağırlamıştır.

Suwen, kendi markası ve tasarımı ile müşterilerine hizmet vermektedir. İç giyimden ev giyimine, çoraptan korseye, mayo ve bikini koleksiyonlarından lohusa gruplarına kadar geniş ürün yelpazesiyle bir kadının her anında yanındadır.

Suwen Türkiye’deki perakende ağını genişletmenin yanı sıra Romanya’da faaliyet göstermektedir. Ayrıca Irak, Azerbaycan, Kıbrıs, İsrail ve Filistin’de üçüncü tarafların işlettiği satış noktalarında da faaliyetlerine devam etmektedir.