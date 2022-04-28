ŞUŞA BÜYÜK ŞÖLENE HAZIRLANIYOR

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Şuşa’nın 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması dolayısıyla,TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu’nun milletvekilleri ile görüştü.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’nda, teşkilatın Başkanı Günay Efendiyeva ve TÜRKPA Sosyal, Kültürel ve İnsani Meseleler Komisyonu’nun milletvekilleri arasında görüşme gerçekleşti.

Görüşmede konukları selamlayan Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva, teşkilatın çalışmalarını anlattı: "Bildiğiniz gibi Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teşebbüsü ve Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye cumhurbaşkanlarının desteğiyle kuruldu. Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Türk halklarının kültür ve değerlerinin korunması, öğrenilmesi ve tanıtılması yönünde çeşitli uluslararası teşkilatlarla işbirliği çerçevesinde büyük yol kat etti.

Türk İşbirliği Teşkilatları olarak her zaman birbirimizi destekliyoruz. Bu bağlamda bizim kardeş Türk teşkilatı TÜRKPA ile güçlü tarafdaşlığımız mevcuttur. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da düzenlenen TÜRKSOY'a üye olan ülkelerin Kültür Bakanları Daimi Konseyi'nin Olağanüstü Toplantısı’nda Şuşa kentini 2023. Yıl "Türk Dünyasının Kültür Başkenti" ilan ettik. Eminim ki, Türk Dünyasının ayrılmaz parçası olan Şuşa'da birbirinden güzel etkinlikler, konserler ve sergiler düzenlenecektir”.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın teşkilata üye olan ülkelerle yaptığı işbirliğine değinen Günay Efendiyeva, genç uluslararası teşkilat olmasına rağmen, Vakfın, Türk devletlerinin kültürel mirasını yansıtan çok sayıda etkinlik ve projeyi hayata geçirdiğine dikkati çekti.

MEHMET SÜREYYA ER: “ÇALIŞMALARINIZI TAKDİRLE İZLİYORUZ”

Toplantıda konuşma yapan TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Günay Efendiyeva’nın başkanlık yaptığı kurumun Türk birliğine yönelik çalışmalarından övgüyle söz ederek şöyle dedi:

“Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, türk birliğinin daha da güçlenmesi işine büyük katkı sağlıyor. Halklarımız arasındaki birlik ve kardeşlik her geçen gün kuvetlenmekte ve geniş coğrafyayı kapsamaktadır. Türk devletleri birliği her geçen yıl genişlenmektedir. Biz de kendi adımıza sizin tarafınızdan yapılan çalışmaları destekliyoruz.”

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR OTORİTELERİ BAKÜ’DE TOPLANDI

Toplantıda Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin Aile, Kadın ve Çocuk Meseleleri Komisyonu Başkanı Hicran Hüseynova, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Senato üyesi Dinar Nuketaeva, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşinin üyesi Aybek Osmonov, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşinin üyesi Ulan Bakassov, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Hüda Kaya, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın yaptığı çalışmaları değerlendirerek, türk halklarının birliğinin güçlendirilmesi, Türk Dünyası’nın kültürel değerlerinin korunması ve uluslararası düzeyde tanıtılması istikametinde geniş çaplı faaliyetini takdir ettiler.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’nda düzenlenen toplantıya, Vakfa üye ve gözlemci ülkelerin büyükelçileri ve yetkililer katıldı.

Toplantı, Türk halkları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik müzakerelerle devam etti.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram’ı kutlandı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında teşkilatın kurucu üye ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na adanan "Türk Dünyası Çocuklarının Birliği" şöleni ve Azerbaycanlı ressam Kovser Kurban’ın resimlerinden oluşan sergi gerçekleşti.

Etkinlik, Vakıf ile teşkilata üye ve gözlemci ülkeler arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirmek ve genç nesli Türk dünyasının maddi ve manevi değerleriyle tanıştırmak amacıyla düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Vakıf Başkanı Günay Efendiyeva misafirleri selamlayarak, Türk Dünyasının geleceğinin mimarları olan çocukları Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nda görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti:

“Her bir ulusun en değerli varlığı barışın, sevginin ve umudun temsilcileri olan çocuklardır.

Bu güzel günde bayram coşkusunu sizlerle paylaşarak, tüm Türk dünyasının çocuklarını - bu gün burada bulunan Azerbaycandan, Kazakistandan, Kırgızistandan, Türkiyeden, Özbekistandan, Türkmenistandan olan çocukların timsalında dünyaya barış, dostluk ve kardeşlik mesajlarını yaymaya davet ediyorum.

Bu gün bu bayramı kutlamak isteyen, ama savaş, açlık ve hastalıkla karşı karşıya kalan çocukları unutmamalıyız. Her birimiz onları topluma kazandırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni esirgememeliyiz. Çocuklarımızın eğitim alması son derece önemlidir. Günümüzde onların bilime ve gelişen teknolojilere açık olmaları, okumaları, araştırmaları ve yeniliklerle ilgilenmeleri gerekmektedir. Ancak onlara Vatanını, Milletini, tarihini, kültürünü ve geleneklerini sevdirmek biz büyüklerin görevidir.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı olarak bu şerefli misyonu gurur ve zevkle hayata geçiriyoruz. Çünkü Türk Dünyasının maddi ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak ana hedeflerimizden biridir. Bir kez daha tüm çocukların bayramını kutluyor ve gelecek yıl bu bayramın Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Şuşa'da kutlanmasını diliyorum.”

Etkinlikte konuşma yapan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahid Bağcı etkinliğin önemini vurgulayarak şöyle dedi:

“Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfında, neredeyse her hafta Türk kültürünü ve mirasını tanıtmak, yaşatmak açısından anlamlı etkinlikler gerçekleştiriliyor. Milli Mücadelenin, Bağımsızlığın ve Cumhuriyete gidişin yol haritası olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıl dönümüne ve Ulu Önder Atatürkün çocuklara ithaf ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanmasına adanan üst düzey etkinlik için Günay Hanım'a teşekkür ederim. 23 Nisan, milli egemenlik ve milli mücadele meşalesinin adıdır. Bu yönüyle Atatürk'ün çocuklara egemenliğinize, Vatanınıza, kimliğinize, bayrağınıza, kültürünüze, dilinize sahip çıkın demesinin mesajıdır ve bir emanettir.”

Etkinliğe TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk devletlerinin Milli Parlamento'larının milletvekilleri, Vakfa üye ve gözlemci ülkelerin büyükelçileri ve diğer yetkililer katıldı.

Şölende Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Türkmenistan'ı temsil eden çocuklar tarafından Türk Dünyası’nın dayanışmasını ifade eden şarkılar seslendirildi, milli giysilerde danslar edildi, milli çalgılarla müzikler yapıldı ve şiirler söylendi. Daha sonra konuklar tarafından etkinliğe katılan çocuklara sertifikalar ve hediyeler takdim edildi.

Misafirler Azerbaycanlı genç ressam Kovser Kurban'ın resimlerinden oluşan sergi ile tanıştılar.