Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
86771
ALTIN
247.875
DOLAR
6.0108
STERLİN
7.6758
EURO
6.7137
Avrupadan Yükselen Ses: Yüzümle Mutluyum 
Yüzümle mutluyum
Zambak bahçelerinde görsel şölen
Zambak bahçelerinde görsel şölen
Konya'da oynanacak milli maçın biletleri tükendi
Konya'da oynanacak milli maçın biletleri...
Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası 60 bin lira
'Ayı gülü' açtı, koparmanın cezası...

Suriyeliler, bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, yaklaşan Ramazan Bayramı için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bugün ülkelerine gitmeye başladı.

Suriyeliler, bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, yaklaşan Ramazan Bayramı için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bugün ülkelerine gitmeye başladı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:20
13 Okunma
Suriyeliler, bayramlaşmak için ülkelerine gidiyor

HATAY - Geçen yıl ilk defa kullanılan randevu sistemi ve barkodlu çıkışlar, bu sene de uygulanıyor. Hatay Valiliği Cilvegözü Mülki İdare Amirliği'nin 'www.suriyeizin.com' adresinden aldıkları barkodlu randevu belgesi, pasaport veya geçici koruma kimlik belgesi ile Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, kontrollerin ardından çıkış yapıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü  ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından izdiham olmaması için gerekli önlemlerin alındığı Cilvegözü'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla günde 3- 4 bin kişiye randevu veriliyor. Bayramlaşmaya giden Suriyelilerin çıkışları, 31 Mayıs'ta sona edecek, geri dönüşler ise bayramdan sonra başlayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SuriyelilerBayramlaşmaRandevu SistemiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halfeti'deki terör saldırısında gözaltı 28'e yükseldi
Halfeti'deki terör saldırısında gözaltı 28'e yükseldi
Kilis'te, Suriyelilerin bayram geçişleri sürüyor
Kilis'te, Suriyelilerin bayram geçişleri sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
YER GÖSTERDİ, SIĞINAK VE DEPOLAR BULUNDU
YER GÖSTERDİ, SIĞINAK VE DEPOLAR BULUNDU
Yurtta 19 Mayıs coşkusu
Yurtta 19 Mayıs coşkusu
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi
Her zamankinden çok daha güçlü olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz
Her zamankinden çok daha güçlü olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz
Türkan Saylan ölümünün 10. yılında anıldı
Türkan Saylan ölümünün 10. yılında anıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans