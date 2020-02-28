Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Koronavirüsü Avrupa'da uçuş trafiğini azalttı
Koronavirüsü Avrupa'da uçuş trafiğini azalttı
46. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni İdlib'teki saldırı sonrası iptal edildi
46. Pantene Altın Kelebek Ödül...
Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları
Sivasspor'da, Ankaragücü maçı hazırlıkları
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6...
Altın yatay, petrol geriledi
Altın yatay, petrol geriledi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türkiye'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araç ve komando birliklerinden oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı.

28 Şubat 2020 Cuma 12:29
0 Okunma
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

KİLİS - Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personellerin oluşturduğu konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen araç ve personellerin Suriye'de üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İranlıların ülkelerine dönüşü sürüyor
İranlıların ülkelerine dönüşü sürüyor
Osmaniye'ye 2 şehidin ateşi düştü
Osmaniye'ye 2 şehidin ateşi düştü
Bakan Koca, 60 kişinin gözlem altında olduğu sahra hastanesini gezdi
Bakan Koca, 60 kişinin gözlem altında olduğu sahra hastanesini gezdi
Şehit uzman çavuş, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuş, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi
Şehit uzman onbaşının cenazesi Samsun'a getirildi
Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacaktır
Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacaktır
Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor
Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor
Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'ya geldi
Rus heyet İdlib görüşmeleri için Ankara'ya geldi
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı