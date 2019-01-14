Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay'a gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, konvoy halinde Kırıkhan’dan geçerek Reyhanlı sınır hattına gönderildi.