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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hatay-Suriye sınır hattına askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve tank sevkiyatı gerçekleştirildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:22
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Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye'nin çeşitli birliklerinden demiryolu ile Hatay'a gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, konvoy halinde Kırıkhan’dan geçerek Reyhanlı sınır hattına gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriSuriyeAskeri Araç Sevkiyatı
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