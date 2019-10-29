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Suriye'deki Polis Özel Harekat'tan 29 Ekim mesajı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de bulunan Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Suriye'deki Polis Özel Harekat'tan 29 Ekim mesajı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de bulunan Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

29 Ekim 2019 Salı 11:55
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Suriye'deki Polis Özel Harekat'tan 29 Ekim mesajı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinden yapılan açıklamada, PÖH ekiplerinin Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'deki görevlerine devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Suriyedeki kahramanlarımız yüce Türk Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Özel Harekat Polisleri, Suriye’de devam eden Barış Pınarı Harekatı’nda operasyonlarına devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte müşterek görev yapan Polis Özel Harekat timlerimiz, temas hattında icra ettiği operasyonlarla teröristlere aman vermiyor" denildi.

DHA

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Barış Pınarı HarekatıPolis Özel HarekatSuriye29 Ekim Mesajı
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