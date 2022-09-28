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Sultanbeyli'de şehit evine ateş düştü

28 Eylül 2022 Çarşamba 10:55
Sultanbeyli'de şehit evine ateş düştü

İSTANBUL - Kocaeli, Gebze'de bakıma alınan gemide çalışma yapıldığı esnada denize düşen askerlerden Sözleşmeli Er Enes Bıyık şehit oldu. Şehidin Sultanbeyli'deki evine ateş düştü.  

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'ndaki Tersane Komutanlığı'nda bakıma alınan gemide çalışma yaparken düşen askerlerden Sözleşmeli Er Enes Bıyık, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bıyık'ın şehit haberini alan yakınları Sultanbeyli'deki evine akın etti. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Enes Bıyık'ın ailesinin haberi alır almaz Gebze'ye gittiği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sultanbeylişehit AteşiSözleşmeli Er Enes Bıyık
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