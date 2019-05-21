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Sultan 2. Abdülhamid’in miras davasında ilk tanık

2. Abdülhamid’in soyundan olduklarını iddia eden 40 kişinin 9 yıllık miras davasında ilk kez tanık dinlendi. Sultan 2. Abdülhamid’in torunu Adile Nami Osmanoğlu Tars, “Ölen amcamın kızı bu davadan haberdardır. Teyzem, tüm akrabalar hakkında bilgi sahibidir. Diğer akrabaların ise nerede olduklarını kimse bilmiyor” dedi.

Sultan 2. Abdülhamid’in miras davasında ilk tanık

2. Abdülhamid’in soyundan olduklarını iddia eden 40 kişinin 9 yıllık miras davasında ilk kez tanık dinlendi. Sultan 2. Abdülhamid’in torunu Adile Nami Osmanoğlu Tars, “Ölen amcamın kızı bu davadan haberdardır. Teyzem, tüm akrabalar hakkında bilgi sahibidir. Diğer akrabaların ise nerede olduklarını kimse bilmiyor” dedi.

21 Mayıs 2019 Salı 12:46
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Sultan 2. Abdülhamid’in miras davasında ilk tanık

DHA

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına 40 davacının avukatları ile davalı Maliye Hazinesi’nin avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Adile Nami Osmanoğlu Tars, 61 yaşında ve Tunus doğumlu olduğunu söyledi. 2. Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan’ın oğlu Osman Nami Osmanoğlu’nun kızı olduğunu belirten Adile Nami Osmanoğlu Tars, şu bilgileri verdi:

HAYATTAKİ AKRABALAR

“Babaannem Ayşe Sultan’ın babam Osman Nami Osmanoğlu’nun dışında Ömer Nami Osmanoğlu adında bir erkek evladı daha vardır. Ömer Nami Osmanoğlu 90’lı yıllarda vefat etti. Ömer Nami Osmanoğlu’nun kızı Ayşe Nami Osmanoğlu’dur ve hayattadır. Bu davadan da haberdardır. 2013’ten beri kendisinden haber almıyorum. Bizzat görüşmüyoruz. 2013’ten önce İsviçre’de yaşıyordu.

Teyzesi Emine Mualla Lioen’in akrabaları hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Adile Nami Osmanoğlu Tars, “Teyzem halen sağdır. Adana’da aynı evde birlikte yaşadık. Teyzem 93 yıl Fransa’da yaşadı. Teyzem akrabalarımız hakkında bilgi sahibidir. Şehzade Ahmet Nurettin Efendi’nin eşi Ayşe Andelip çocuksuz olarak 1980 yılında Türkiye’de ölmüştür. Ben o dönem Türkiye’de olduğum için biliyorum. Mehmet Orhan Efendi’nin 3 çocuğundan bahsedildiğini avukatım bana bildirdi. Ayten Francetti, Fatma Necla Osmanoğlu, Selim Osmanoğlu’nun nerede olduğunu bilmiyoruz. Ve ben onları daha önce hiç duymadım. Nerede olduklarını yaşayan akrabalarımızdan sorduk. Kimse bilmiyor.”

Davalı Hazine avukatı ise davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme davacıların mirasçılıklarının ve hisse oranlarının tespiti için dava dosyasını üçüncü kez bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

7 BİN 756 TAPU KAYDI

PADİŞAH 2. Abdülhamid’in 11 varisi Şubat 2010 yılında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne mirasçı olduklarını ve paylarına ne kadar hisse düştüğünün tespiti için dava açmıştı. Ancak davanın açılmasından sonra bu sayı akrabalık derecesine göre 40’a çıkmıştı. Davacılar, Sultan 2. Abdülhamid’in mirasçısı olduklarının ve miras hisselerinin tespitini talep etmişlerdi. Mahkeme, dava sonucunda davacılar lehine karar verirse 40 davacı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde kayıtlı olan ve kamuoyunda açıklanan tapu kayıtlarındaki taşınmazlardan haklarını talep edebilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde saklanan belgelere göre Abdülhamid’in yurtiçi ve yurtdışında 7 bin 756 taşınmaz tapu kaydı bulunuyor. Abdülhamid’in Türkiye’deki tapulu arazisinin ise 1 milyon 256 bin 947 dekar olduğu belirtiliyor. Bu tapulu arazinin 391 bin 573 dekarının devlete, 8 bin 627 dekarının da şahıslar adına geçtiği Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşiv kayıtlarında yer alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sultan 2. AbdülhamidMiras DavasıTanıkönce Vatan
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