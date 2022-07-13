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Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:12
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitenin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular sadece Üniversite https://ikbasvuru.sdu.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) yapılacaktır. 2- Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihi itibariyle 22 (yirmi iki) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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