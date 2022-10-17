Su Sızıntısı Nedir? Nasıl Tespit Edilir?

Su sızıntısı genellikle su tesisat hattının geçtiği bölgelerde meydana gelir ve mevcut hatta hasar oluşması sonucu dışarıya su sızdırması olayıdır. Su sızıntısı probleminin nedeni birden fazla olabilir. Bu bağlamda sebep belirlenip koruyucu önlemler almak oldukça önemlidir.

Su Sızıntısı Nasıl Tespit Edilir?

Su sızıntısı tespiti için ses algılayan cihazlar kullanılır. Su sızıntısı birçok bölgede meydana gelebilir. Su tesisat borularının geçtiği her duvarda sızıntı oluşması muhtemeldir.

Kameralı sızıntı tespit cihazları el ile taşınabilir boyutta olup üzerlerinde görüntüyü aktaran küçük bir ekran bulunur. Duvar boyu gezdirilen makine su sızıntısının mevcut olduğu bölgeye gelindiğinde, sızıntı yapan suyun sesini algılayarak tesisatçıyı bilgilendirir. Tesisatçı mevcut duvarı komplike yıkmadan sadece sinyalin geldiği bölgeyi delerek sızıntı bölgesini bulur ve tamir işlemini gerçekleştirir.

Teknolojinin bu denli gelişim göstermesinden önce su sızıntısı, duvar içinden gelen sesler dinlenerek ve el yordamı ile nemli bölgeler belirlenerek tespit edilirdi. Bu yöntemin ilkel olmasından kaynaklı birçok dezavantajları da bulunuyordu. Örneğin sızıntı bölgesi yanlış tespit edilmesinden kaynaklı duvar bütününe hasar verilebiliyordu.

Ya da sızıntının birden fazla olduğu durumlarda tüm bölgeler tespit edilemeyebiliyordu. Teknolojini gelişmesiyle beraber kameralı sızıntı tespit cihazları, sızıntı olan her bölge için uyarı veriyor. Bu bağlamda hem tesisat ustası hem de mülk sahibinin tasarruf etmesine yardımcı olur.

Cihazla Su Sızıntısı Tespiti Nasıl Yapılır?

Cihazla su sızıntı tespiti yapılacak alana gidilir. Cihaz tüm duvar boyunca ve genellikle sızıntının kendini belli ettiği bölgelerde gezdirilir. Cihaz sızıntıyı algıladığında ekranda uyarı verir. Bu bağlamda tespit oldukça kolay yapılır. Cihazla su sızıntı tespiti yapmanın birden fazla avantajı bulunur. Tüm duvara hasar verilmemesinden dolayı mülk sahibini ekstra masraftan kurtarır. Ayrıca hem mülk sahibi hem de tesisat ustası zamandan ve enerjiden tasarruf eder.

Su Sızıntısı Neden Olur?

Su sızıntısı probleminin temel nedeni mevcut su tesisatının boru hattına zarar gelmiş olmasıdır. Bu zarar zamanla aşınan boruların delinmesi ya da parçalanması ile olabileceği gibi çeşitli kemirgen hayvanlar tarafından da verilebilir. Kemirgen hayvanlar genellikle plastik boruları kolaylıkla delebilirler. Demir borularda ise boru hattının altını kazmaları ile birlikte, mevcut borunun desteksiz kalması ve basınçla beraber aşağı doğru eğim göstermesi ile zarar oluşabilir.

Özellikle kışları soğuk geçen bölgelerde, don olaylarının yaşanması sebebiyle birçok su borusu içerinde sular donar. Özellikle uzun süre kullanılmayan çeşmelerde ya da musluklarda bu problemle daha sık karşılaşılır. Havaların ısınmaya başlaması ile beraber, su sistemi kullanıldığında arkadan gelen basınç etkisi ile borular parçalanabilir. Aynı şekilde donan suyun hacmi genişleyeceği için özellikle plastik su borularını yırtabilir.

Üst kattan su sızıntısı problemleri varlığında genellikle tavan boyalarında renk değişimi ile beraber dökülmeler ya da su damlamaları meydana gelir. Üst kattan kaynaklı su sızıntılarının nedeni yalıtımı doğru yapılmamış olan çatı katları olabileceği gibi, üst dairenin mevcut borularında sıkıntı olması kaynaklı da olabilir.

Su Sızıntısı Tamiri Nasıl Yapılır?

Demir boru su sızıntısı tamiri oldukça meşakkatli bir işlemdir. Öncelikle duvarın yıkılması ve sızıntı veren borunun tespit edilmesi gerekir. Boru noktası tespit edilmesiyle beraber bazı yapışkanlı maddeler kullanılarak mevcut sıkıntı giderilebilse de genellikle boru değişimi yapılır. Tekrarlaması istenmediği için taze boru kullanılması daha avantajlı olur.

Banyo su sızıntısı tamiri için, banyoda bulunan fayansların sökülmesi ya da kırılması gerekir. Sızıntı fayans altında bulunan duvar içinden kaynaklandığı için tespitinin gözle yapılması oldukça zordur. Sızıntı bölgesi belirlenip açıldıktan sonra nedene bağlı olarak tamir işlemi gerçekleşir ve daha sonra duvar tekrar örülür. Fayanslar tekrar yapıştırılır ya da yeni fayans kullanılır.

Su Sızıntısı Nasıl Anlaşılır?

Su sızıntısı genellikle duvarın nemlenmesinden sonra anlaşılır. İlerleyen su sızıntısı olgularında duvar boyası kalkar ve dökülmeye başlar. Duvarda mevcut olan sıva da zamanla dökülür. Problemin daha da ilerlemesi durumunda mevcut bölgede küflenmeler meydana gelir ve duvar yeşillenir. Su sızıntı probleminin giderilmediği durumlarda mevcut alan su içinde kalabilir. Su sızıntısı hızlı ilerlediği için duvarda nemlenen bölge boyutu zamanla genişler. Bu durumda sızıntının kaynağını bulmak zorlaşabilir.

Su sızıntısı üst kattan kaynaklı olduğunda tavan ve duvar boyaları yerine göre kabarmaya ve sararmaya başlar. Tavana akan sızıntı yeşillenmeden önce sararır. Bu durumda mülk sahibinin tavanı kontrol ederek nemli olup olmadığına bakması kendi avantajına olacaktır.

Su Sızıntısı Tamiri Fiyatları Su Sızması Nasıl Anlaşılır?

Su sızıntısı için fiyatlar tespit için kullanılan yönteme bağlıdır. Fiyatları belirleyen en önemli etkenlerden bir tanesi sızıntı sebebi ve tamir için gereken işlemlerdir. Aynı zamanda sızıntı kaynaklarının sayısı da fiyatlar üzerine etkili olacaktır. Birden fazla noktada sızıntı olması durumunda fiyatlarda artış gözlenebilir. Gecikmiş olan olgularda tamir için gereken işlem miktarı artacağı için fiyatlarda bu durumda etkilidir. Su sızıntısı için en sağlıklı fiyat miktarı bölgenin incelenmesi sonucu verilebilir.

Su Sızması Nasıl Anlaşılır?

Su sızması genellikle duvar nemliliğinden anlaşılır

Evde Su Kaçağı Olduğunu Nasıl Anlarız?

Nemlenen duvar rengi değişir aynı zamanda önünde bulunan özellikle tahta malzemelerde kabarmalar ve çürümeler meydana gelir.

Su Kaçağı Belirtileri Nelerdir?

Mevcut suyun tamamen kesilmesi, duvarın ıslanması ve ortamın kokusunun değişmesi en önemli belirtilerdendir.

Sonuç

Su sızıntısı ya da su kaçağı problemleri oldukça önemli problemler olup, tamir işleminin geciktirilmesi ya da bilir kişilerden yardım alınmaması durumunda daha önemli problemlere sebebiyet verebilir. Bu bağlamda su sızıntısı problemi yaşayan kişilerin mutlaka alanında uzman kişilerle irtibat kurması gerekir. Uzman kadrosu ve yılların deneyimi ile hizmet veren https://sayarlartesisat.com/ web sitesi ziyaret edilerek su sızıntısı problemleri için yardım alınabilir.