STK'lardan Barış Kalkanı Harekatı'na destek

STK'LARDAN BARIŞ KALKANI'NA DESTEK

Sivil toplum kuruluşları, 81 ilde aynı anda Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla ortak basın açıklaması yaptı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, Türkiye Gençlik STK’LARI Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Ali Kurt ve Milli İrade Platformu’ndan Mehmet Güney İstanbul’daki sivil toplum kuruluşları adına açıklamada bulundu. Programa çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve üyeleri katıldı.



Basın açıklamasını yapan Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Başkanı Hamza Akbulut, şunları söyledi:



“Sivil toplum kuruluşları olarak, hayati bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde, devletimizin ülke güvenliği ve menfaatlerini esas alan, aynı zamanda bölgemizde barışın tesisi ve muhafazasını gözeten adımlarını sonuna kadar destekliyoruz. Ülkemizi tehdit eden tüm unsurlara karşı yürüttüğümüz mücadelenin, geçmişte olduğu gibi bugün de devlet-millet bütünleşmesiyle, birlik ve beraberlik içinde başarıya ulaşacağına yürekten inanıyoruz. Son günlerde İdlib’de yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. Rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırılarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Bugün ordumuzun Suriye’de milli güvenliğimizi muhafaza etmenin yanında yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla uluslararası hukuka uygun şekilde bulunmasını önemsiyoruz. Biliyoruz ki Suriye’de yaşanan gelişmeler ülkemizi yakından ilgilendirmektedir. Bugün 4 milyon Suriyeli’ye ev sahipliği yapan ülkemizin sınırlarına 1,5 milyon Suriyeli’nin daha gelmiş olması, bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. Suriye topraklarından ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etmek için Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadeleye nasıl destek verdiysek, Bahar Kalkanı Harekatını da aynı şekilde destekliyoruz.”



“Terörü kaynağında kurutmaya dönük bu mücadelenin aynı şekilde kararlılıkla devam ettirilmesi gerektiğini savunuyoruz." diye Akbulut, konuşmasına şöyle devam etti:



"Biliyoruz ki Türkiye’nin Suriye’deki varlığını sorgulamak, sınır güvenliğimizi yok saymak anlamına gelmektedir. Çeşitli ülkelerin terörist gruplar lehine yaklaşımları ve bölgesel istikrarsızlığı desteklemeleri, bu mücadeleyi çoğu zaman tek başımıza verdiğimizi göstermiştir. Ancak feraset sahibi milletimiz her zaman devletinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Biz de sivil toplum örgütleri olarak bu aziz milletin bir parçası olmakla iftihar ediyoruz. Türkiye bir barış ülkesidir. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın anahtarıdır. Yolumuza çıkarılan tüm engellere ve saldırılara rağmen, ulusal güvenliğimizin korunması, yeni insani krizlerin önlenmesi ve bölgemizde barışın tesis edilmesi için çaba gösteren devletimizin ve ordumuzun destekçisi olmaya ve gerektiğinde yanlarında mücadele etmeye hazır olduğumuzu tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz.”



Programdan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milli İrade Platformu’nun temsilcisi Mehmet Güney de ,"“Ülkemizin bağımsızlığını, varlığını önemseyen sivil toplum kuruluşları olarak dört çatı kuruluşumuzun şemsiyesi altında bulunan 1074 tane sivil toplum kuruluşu ile birlikte bu çalışmaya destek vermeye geldik. Bünyemizde bulunan arkadaşların çoğunluğu sivil olarak bir kısmı sağlık hizmetleri yapıyor, bir kısmı bayındırlık hizmetleri, barınma ve eğitim hizmetleri yapıyor. Kamu kuruluşlarıyla da iş birliği içerisindeyiz. Bugün buradaki 1074 tane kuruluşumuzun Anadolu’da da, 81 vilayette de aynı anda açıklamaları var. Üzerimize düşen her şeyi yapacağımıza ahd ediyoruz” dedi.



Basın açıklamasının ardından programa katılanlarla toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

SİVİL TOPLUM VE İŞ DÜNYASINDA İDLİB SALDIRISINA ORTAK TEPKİ

Ankara'da, meslek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile iş dünyası temsilcileri, rejimin İdlib'de düzenlediği saldırıya ortak tepki göstererek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Barış ve huzurun tesisi için alınacak kararların ve atılacak adımların arkasındayız" dedi.

Ankara'da, aralarında Memur Sendikaları Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun bulunduğu 30 meslek ve sivil toplum kuruluşu ile iş dünyası temsilcileri adına basın açıklamasını TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptı. Hisarcıklıoğlu, her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek hareket ettiklerini kaydetti. İdlib'de düzenlenen saldırıya ortak tepki gösterdiklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı' harekâtıyla ödemeye de başlamıştır. Şimdi birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Barış ve huzurun tesisi için alınacak kararların ve atılacak adımların arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."





ÇANAKKALE'DE STK'LARDAN İDLİB SALDIRISINA TEPKİ

Çanakkale’de bir araya gelen 30 sivil toplum örgütü Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan hain saldırıya tepki göstererek, ortak basın açıklaması yaptı.

Çanakkale’de, İdlib'de yaşanan hain saldırıya tepki için, sendikalar ve meslek örgütlerinden oluşan 30 sivil toplum örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde bir araya gelerek, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak basın açılaması gerçekleştirdi. Çanakkale’de Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen açıklamayı sivil toplum örgütleri adına Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu yaptı.

‘BU SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ’

Selçuk Semizoğlu, Türk askerlerinin İdlib’de ülke sınırlarını ve mazlumları koruduğunu söyleyerek, “Suriye’de yaşanan zulümler yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı asla kabul edilemez. Masum insanların katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez” diye konuştu.





ERZURUM'DAKİ STK'LARDAN İDLİB SALDIRISINA TEPKİ

Erzurum'daki 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan ortak açıklamada, rejimin İdlib'de düzenlediği saldırıya tepki gösterildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin düzelediği ve 34 askerin şehit olduğu saldırıya tepki için Erzurum'daki STK üyeleri, ortak basın açıklaması düzenledi. 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun ortak açıklamasında saldırı kınandı. Bildiriyi okuyan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik, "Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Mehmetçiğin ülke sınırları ile mazlumları koruduğuna vurgu yapan Yücelik, şunları kaydetti:

"Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Başlatılan 'Bahar Kalkanı' harekatıyla bedel ödemeye de başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenab-ı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

BURDUR'DAKİ STK'LARDAN İDLİB'DEKİ SALDIRIYA TEPKİ

Burdur'da STK'lar adına İdlib'deki saldırıya tepki için ortak basın açıklaması yapan Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Keyik, "Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz, birlikteyiz" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 81 ilde aynı anda yapılan basın açıklaması, BUTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 'Bahar Kalkanı' harekatına destek amacıyla yapılan basın açıklamasına BUTSO Başkanı Yusuf Keyik, Meclis Başkanı Ömer Çeliker, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ile Burdur'daki STK'ların başkanları katıldı. Katılanlar adına basın açıklamasını okuyan Yusuf Keyik, "Şu an 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yapıyoruz. Bizler her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'de gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz" dedi.

'DÜNYA SESSİZ KALDI'

Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerin ruhlarının şad olmasını dileyen Yusuf Keyik, "Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı, hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor" diye konuştu.

'BAHAR KALKANI HAREKATIYLA DA BU BEDELİ ÖDEMEYE BAŞLAMIŞLARDIR'

Rejim güçlerinin yapılan anlaşmalara uymayarak Türk askerlerini kalleşçe pusuya düşürdüklerini vurgulayan Yusuf Keyik, şöyle devam etti:

"Bu saldırı asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarih ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatıyla terör destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbet de acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı harekatıyla da bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki; biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafa bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

Yusuf Keyik ve basın açıklamasına katılan STK başkanları, daha sonra Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah ve İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

ANTALYA'DAKİ STK'LARDAN ORTAK AÇIKLAMA: DEVLETİMİZİN VE ORDUMUZUN YANINDAYIZ

İdlib'de gerçekleşen hain saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatına destek amacıyla ortak açıklama yapan STK'lar adına konuşan Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 'Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" dedi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen ortak açıklama nedeniyle Antalya'daki sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Antalya Ticaret Borsası'nda biraraya geldi. Sivil toplum örgütleri adına açıklamayı yapan Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, 81 ilde Türkiye'nin önde gelen 30'a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşunun hep birlikte bu açıklamayı yaptığını belirterek, “Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz" dedi.

ZULÜMLERE DÜNYA SESSİZ KALDI

Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhlarının şad olmasını dileyen Çandır, “Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib'de, hem ülke sınırlarımızı ve hem de mazlumları korumaktaydı. Zira Suriye'de yaşanan zulümlere, yüzbinlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı" dedi.

BU SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ

Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarının, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmediğini söyleyen Ali Çandır, “Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez" diye konuştu.

BEDELENİ ÖDEYECEKLER

Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalınmasının beklenemeyeceğini vurgulayan ATB Başkanı Çandır, “Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir" şeklinde konuştu.

KATİL REJİM

Bahar Kalkanı harekatıyla rejim ve destekçilerinin bu bedeli ödemeye başladıklarını dile getiren Başkan Çandır, şöyle devam etti:

“Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

ORTAK AÇIKLAMAYA KATILAN STK'LAR

ATSO, ATB, DTO, Alanya TSO, TÜRK-İŞ, TİSK, AESOB, TZOB, HAK-İŞ, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen, TBB, TÜSİAD, MÜSİAD, SMMO, YMMO, TÜGİAD, TİM, TÜED, TÜRSAB, KAGİDER, ASKON, TİKAD, Türkiye Noterler Birliği, TİKAD, TÜMSİAD, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türkiye Müteahhitler Birliği, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği, TUGİK, ANSİAD, ASBİAD, ANTİAD, AGİDER, ALTINSİAD, DİSK Antalya, Eğitim İş, Eğitim Sen, Gemi Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Diş Hekimleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi, Gıda Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Tabir Odası, Maden Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası.

KAHRAMANMARAŞ'TA STK'LARDAN BAHAR KALKANI HAREKATINA DESTEK

Kahramanmaraş'taki 30 sivil toplum kuruluşu (STK) İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırıyı kınamak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'taki STK temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi. Türk bayrağı önünde buluşan STK temsilcileri adına açıklamayı okuyan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek her kritik dönemde milletin ve devletin yanında yer aldıklarını söyledi. İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ortak tepki gösterme adına bir araya geldiklerini ifade eden Zabun, "Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

"BİZ, HER TÜRLÜ ZORLUĞU AŞMASINI BİLEN BİR MİLLETİZ"

Türk askerinin İdlib’de hem ülke sınırlarını, hem de mazlumları korumak için bulunduğunu kaydeden Zabun, şöyle devam etti:

"Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak, tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı Harekâtı ile de bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki; biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

ŞIRNAK'TA STK'LARDAN 'BAHAR KALKANI'NA DESTEK

Şırnak'ta, sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan ortak açıklamada, İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na, Şırnak'ta bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, desteklerini açıkladı. Sivil toplum kuruluları adına açıklamayı yapan Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Heşar Haşimoğlu, Türk askerinin İdlib'de, hem ülke sınırlarını hem de mazlumları koruduğuna söyledi. Haşimoğlu, "Türk devleti ve ordusunun bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdi. Başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'yla da bu bedeli, kahraman ordumuz ödetmeye başlamıştır. Şunu da herkes bilsin ki biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz" dedi.