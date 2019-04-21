Sri Lanka'daki kanlı saldırılar sonrası Türkiye'den peş peşe açıklamalar

ANKARA, (DHA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter’dan şu mesajı paylaştı;

“SriLanka’da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum. Motivasyonu ne olursa olsun Christchurch’teki hain saldırıyla Sri Lanka’daki aynı: korkak, barbar ve acımasız. Terörün dini, milleti, coğrafyası yok. Sri Lanka halkına başsağlığı diliyorum.”

İBRAHİM KALIN: KİLİSE VE OTELLERE YAPILAN TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırısını lanetliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin yapıldığı 3 kilise ile 3 otele düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi. Terör saldırısını lanetlediğini belirten Kalın, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sunduğunu, yaralılara da acil şifalar dilediğini söyledi. Kalın, "Faili, kaynağı ve ideolojisi ne olursa olsun, terörün her türünü reddediyoruz" dedi.