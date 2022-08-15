Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.858,34
ALTIN
1.026,18
DOLAR
17,96
STERLİN
21,72
EURO
18,32
Davulga Belediyesi Geçici İşçi alacak
Davulga Belediyesi Geçici İşçi...
Beykoz Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alacak
Beykoz Belediye Başkanlığı Zabıta...
Şaphane Belediye Başkanlığı Memur alacak
Şaphane Belediye Başkanlığı Memur...
İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 2...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sözleşmeli er, mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu

15 Ağustos 2022 Pazartesi 15:42
Sözleşmeli er, mayın arama faaliyeti sırasında şehit oldu

OSMANİYE - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır (22), mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düştü. Şehit Çakır'ın acı haberi, memleketi Osmaniye'de yaşayan ailesine ulaştı. 

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şemdinli ilçesinde  Şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, sabah saatlerinde Tekeli köyü yolu üzerinde mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucunda karın bölgesinden vurulması sonucu şehit oldu. Şehit Çakır'ın acı haberi, merkez Kurtuluş Mahallesi'ndeki ailesine, askeri erkan ve diğer yetkililer tarafından verildi. Şehit Çakır'ın, yarın Asri Mezarlık Camii'nde öğle namazına müteakip yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli ErMayın Arama FaaliyetiŞehitPiyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Davulga Belediyesi Geçici İşçi alacak
Davulga Belediyesi Geçici İşçi alacak
Beykoz Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alacak
Beykoz Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru alacak
Şaphane Belediye Başkanlığı Memur alacak
Şaphane Belediye Başkanlığı Memur alacak
Depremin izleri, deniz altında ilk günkü gibi duruyor
Depremin izleri, deniz altında ilk günkü gibi duruyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Beykent Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim görevlisi alım ilanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim görevlisi alım ilanı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول