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Soylu: Halis Bayancuk denilen gruba iltisak etmeye çalışan bir tip

23 Ağustos 2022 Salı 15:11
Soylu: Halis Bayancuk denilen gruba iltisak etmeye çalışan bir tip

İSTANBUL - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman  Soylu, Silivri Kaymakamlığı önündeki saldırıya ilişkin, Halis Bayancuk denilen şu anda içeride bulunan bir gruba iltisak etmeye çalışan, oradan etkilenmeye çalışan bir tip" dedi. 

Silivri'de kaymakamlık binasına bıçakla girmek isteyen saldırgan, iki polisi yaraladı. Saldırganın bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de saldırıya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Bakan Soylu, "Bildiğimiz bir tip. Daha önce bizim Bölücü Önleme Faaliyetleri (BÖF)'ün 2-3 defa görüştüğü ve o zamanda tespit ettikleri akli dengesi yerinde olmayan ama son zamanlarda da bu Halis Bayancuk denilen şu anda içeride bulunan bir gruba iltisak etmeye çalışan, oradan etkilenmeye çalışan bir tip. Bilinen bir tip yani. Arkadaşlar gereğinin yerine getirdiler." diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman  SoyluSilivri Kaymakamlığı
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