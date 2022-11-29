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Sosyal yardımlaşma projesi takdir gördü

Güngören Cumhuriyet İlkokulu 3.sınıf öğrencileri için sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmek yardımlaşma, dayanışma ve sağlıklı beslenme amaçlı kermes düzenlendi.

29 Kasım 2022 Salı 15:22
Sosyal yardımlaşma projesi takdir gördü

HABER: FİLİZ YILDIZ

Güngören Cumhuriyet İlkokulu 3.sınıf öğrencileri için sosyal sorumluluk bilincini pekiştirmek yardımlaşma, dayanışma ve sağlıklı beslenme amaçlı düzenlenen kermeste öğrenciler kendi emeklerini ortaya koyarak evde anneleri ile birlikte hazırlamış oldukları yiyecekleri velilerinin desteği ile satışa sundular. Birbirinden güzel yiyecek ve içeceklerin sergilendiği küçük bir kermes düzenlendi.

Kermes için hazırlamış bu yiyeceklerin doğal ev yapımı sağlıklı ürünler olduğu hazır paket işlenmiş ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan öğretmenler ürünlerden satın alarak küçük kermese destek verdiler. Verilerin de kendi içlerinde işbirliği içinde oldukları gözlemlendi. Birbirinden güzel bu yiyeceklerin sunulduğu küçük kermeste öğrenciler beslenme saatinde tüketerek afiyetle yediler. Veliler ve öğrenciler kermesten elde ettikleri bu minik gelirleri okul bünyesinde bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere vermek istediklerini dile getirdiler.  Öğrencilere başka ne gibi projelerde yer almak istiyorsunuz diye sorulduğunda, “Okulumuz adına ve toplum yararına gerçekleşecek olan herhangi bir projede birlik beraberlik içinde elimizden geliyorsa yapmaya hazırız” dediler.

Güngören Cumhuriyet İlkokulu’nda düzenlenen sağlıklı beslenme yardımlaşma dayanışma ve sorumluluk bilincini aşılamak amaçlı olan kermes fikrini reddetmeyen Okul Müdürü CEMIL TULA, öğrencilerin bilinçli davranış ve tutum içinde olmalarını, sosyal davranış projelerine destek verdiğini ve öğrencilerin azmini kutladığı dile getirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Güngören Cumhuriyet İlkokulu
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