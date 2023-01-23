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SOLO YATIRIM HOLDİNG DEVRE TATİL UYGULAMASINA BAŞLADI

Farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla 3 kıta ve 4 ülkede faaliyette olan yerli sermaye Solo Yatırım Holding, turizm sektöründe atağa geçti. Enerji, gayrimenkul ve tekstil alanlarının yanında turizm sektöründe de  uluslararası işbirlikleri ile hizmet sektörünün en dinamik alanı olan turizm sektöründe ülkemizde ilk defa devre tatil uygulamasını farklı bir konseptte başlatarak 50 milyon dolarlık yatırım yaptı.

23 Ocak 2023 Pazartesi 14:28
SOLO YATIRIM HOLDİNG DEVRE TATİL UYGULAMASINA BAŞLADI

Hizmet sektörünün en dinamik öğelerinden ve ülkemizin can damarlarından biri olan turizm sektörü, ülkemizde her geçen gün büyümekte ve buna bağlı olarak da turizm sektöründeki tesis talebi hızla artmaktadır. Solo Yatırım Holding bu dinamikler doğrultusunda turizm sektöründeki hizmet anlayışı ile  farklılığı ve güven temasını ön planda tutarak Türkiye'de ilk defa, bünyesine kattığı tesisler ile devre tatil uygulamasını iştirakleri ile başlattığını duyurdu.

Solo Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Cengiz'in yaptığı açıklamaya göre, Bursa Kervansaray Termal Otel, Marmaris Kervansaray Otel, Uludağ Kervansaray Otel ile bu hususta anlaşmaya varıldığı ve Solo Yatırım Holding önderliğinde bu tesislerde devre tatil uygulamasını başlattıklarını duyurdu.

Ülkenin Can Damarı Turizmdir

Turizm sektöründe çeşitliliğin artması halinde yatırımların da artabileceğini dile getiren yönetim kurulu başkanı Hakan Cengiz, ''Pandeminin etkilerini geride bırakabilmek için vites yükselten turizm sektöründe 47 milyon turist ve 38 milyar dolar gelir hedefinin ardından ciddi bir şekilde yatırımların arttığı görüldü. Ülkemizin uluslararası konumundan dolayı adeta bir turizm cenneti olması elbette tesadüf değil. biz de Solo Yatırım Holding olarak bu hususta ülkemizde bir ilki gerçekleştirip ciddi bir yatırımla atağa geçtik'' dedi.

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