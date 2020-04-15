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Sistemi rahatlatmak için maskelere fiyat konulmalı

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, devletin verdiği 5 maskenin yetersiz olduğunu söyleyerek, "Burada sistemi daha rahat hale getirmek için yapılması gereken maskelere bir fiyat konulmalı ve 'bu fiyatın üzerinde satışı yapılamaz' denilmeli" dedi.

15 Nisan 2020 Çarşamba 13:27
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Sistemi rahatlatmak için maskelere fiyat konulmalı

ANKARA - Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, ücretsiz maskelerin İstanbul ve Ankara'da dağıtımının yapıldığını, önceki gün Sakarya, İzmit ve İzmir olmak üzere 3 kente daha maskelerin gittiğini söyledi. Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentin tümüne hafta sonuna kadar maskelerin gitmesi gerektiğini belirten Çolak, "Bu maskelerin ömrünün birkaç saat olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla günlük en az 2 maskenin de bir vatandaşta olması gerekiyor; fakat burada bir süreç takibi söz konusu. Bu süreçte de ilk etapta en azından ‘5 maske vatandaşa verilsin’ diye bekleniyor. Bu 5 maske elbette yeterli değil. Ancak maske yoksa vatandaşımız kendi olanaklarıyla da ağızlarını ve burunlarını koruyarak bir yöntem geliştirebilirler" dedi.

'MESAJDAN SONRA ECZANEYE GİDİN'

Çolak, maskelerin dağıtımıyla ilgili, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda tüm vatandaşların bilgilerinin sisteme yüklendiğini belirterek, "O sistem üzerinden öncelikle 57-65 yaş arasındaki vatandaşlara, sonrasında da aşağıya doğru giden bir yol izleniyor. Zaten 20 yaş altı ve 65 yaş üstü evden çıkmaması gereken vatandaşlarımız. Bu aradakileri de belirli bir disipline göre takip ediyorlar. Örneğin İstanbul’da diyelim ki bugün 100 bin maske dağıtılacak. 100 bin maskenin dağıtılacağı ilçelerdeki nüfus ne kadardır, bu maskenin kimlere gitmesi gerekiyor gibi konular dikkate alınıyor. Vatandaşlar da SMS geldikten sonra ancak eczaneye gitme hakkına sahip oluyor. Vatandaşlar SMS gelmeden eczaneye gittiklerinde eczaneden maske alma şansları olmuyor. O yüzden SMS gelmesini beklemek gerekiyor. SMS geldikten sonra da hangi ilden alacağınız söylenmişse o ildeki eczanelerden sıra beklemeden almanız gerekiyor. Yani İstanbul’da ikametgah edip Bodrum’a geçici süreliğine gittiyseniz oradan almanız için sistemden bunu düzeltmeniz lazım" diye konuştu.

'MASKE FİYATI BELİRLENMELİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Maske parayla satılmayacak" açıklamasının ardından maskenin hala bazı yerlerde parayla satıldığı ihbarlarının kendilerine de geldiğini söyleyen Çolak, "Eczanelerin maske satması kesinlikle yasak olduğu için eczacılar bu kurala uyuyorlar. Ancak burada sistemi daha rahat hale getirmek için yapılması gereken ise maskelere bir fiyat konulmalı ve 'bu fiyatın üzerinde satışı yapılamaz' denilmeli. Maskesi gelen vatandaş da eczaneye gidip maskesini aldığında ya da ihtiyacı olduğunda bunu devletin belirlediği fiyattan alabilmeli. Çünkü verilen 5 maske aslında yeterli bir rakam değil. İşte burada eğer mesaj gelmemişse, e-devletten girilmesine rağmen gönderilmemişse ve vatandaşın bu maskeye de ihtiyacı varsa bunu da devletin belirlediği bir fiyattan eczaneler verebilmeli diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan ÇolakMaske Fiyatı
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