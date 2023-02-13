SİSEV’den Deprem Bölgesi’ne Çifte Yardım

Yapılan toplantı sonucunda yardım konusu ve nasıl yardım yapılacağının ayrıntısı konuşuldu. Vakıf, ayrıca bu tip ani oluşan doğal afet ve kriz durumlarında daha hızlı hareket edebilmek ve mağdurlara daha hızlı ulaşabilmek için “Acil durum ve doğal afet yönetimi kurulu” oluşturma kararı aldı. Vakıf Kahramanmaraş Merkezli Afet Bölgesine temel ihtiyaç maddeleri desteğinin yanı sıra, ayrıca deprem bölgesinde, doğal afetten etkilenen ailelerin çocuklarına ve öğrencilere deeğitim gerçleri yardımı ile ayrıca burs vermeyi kararlaştırdılar.

İzmir Sivaslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültürel Etkinlikler Vakfı (SİSEV) Yönetim Kurulu başkan vekili Şerafettin Güneyli ve başkan yardımcısı Ahmet Tecer, Kahramanmaraş Merkezli Pazarcık üslü 7.6 büyüklüğündeki depremin sabaha karşı olması ve arkasından 7,7 büyüklüğünde Elbistan’da yeni bir depremin meydana gelmesi sonucunda 10 ilin çok büyük oranda etkilemesi, büyük bir felakete yol açmasınındeğerlendirildiğini söylediler. Yaraların sarılmas ı konusunda, “Nasıl destek olabiliriz” fikrinin konuşulduğu toplantıda, bir başkan, 2 üye, toplam 3 kişiden oluşacak, “Acil durum ve doğal afet yönetimi kurulu” oluşturma kararı alan SİSEV vakfı , bu kurulun iş yapabilmesi için bütçenin yüzde 40’ına kadar tahsis edilmesi de kararlaştırıldı. B öyle durumlarda vakfın doğal idarecisi Doğal afet kurulunun başkanı olacak, yönetim kurulu başkanı da dahil tüm üyeler doğal afet kurulunun idaresinde vazife yapacaklardır.

ACİL DURUM BÜTÇESİNİN TAHSİSİ

Doğal Afet yönetim kurulu parayı talep ettiği anda SİSEV Yönetiminin bu parayı hemen afet yönetim kurulunun kullanımına vereceğini belirten Yönetim Kurulu Başkan Zeki Karaoğlu, “Böyle durumlarda ilk etapta acilin acili ihtiyaçlar tespit edilecek ve vakit geçirilmeden bölgeye sevk edilecek. Öncelik insanı yaşatmak, yaraların sarılması olacak. Şu günlerde yaşadığımız Kahramanmaraş Merkezli deprem felaketi için ilk olarak bölgede sıkıntısı yaşanan temel gıda, giyim gibi ihtiyaçlar tedarik edilecek” dedi.

Toplantıda temel ihtiyaç maddeleri desteğinin yanı sıra depremden etkilenen belirli sayıda öğrenciye burs verme kararı aldıklarını da söyleyen SİSEV Başkanı Zeki Karaoğlu, “Yüzyılın afeti karşısında herkes üstüne düşeni yapmalı. Bu zor günleri hep beraber, el ele aşacağız. Bundan sonrası içinde, ne olursa olsun, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam etmek bizim vazifemizdir’’ dedi.