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Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

05 Mayıs 2022 Perşembe 10:33
Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Şırnak Üniversitesi’nin ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Şırnak Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” uyarınca Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 16.05.2022 mesai bitimine kadar olup, İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

DHA

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