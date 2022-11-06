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Şırnak'ta şehitler için askeri tören

PENÇE-Şimsek Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız (24) ile Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner (23) için Şırnak'ta askeri tören düzenlendi.

06 Kasım 2022 Pazar 11:04
Şırnak'ta şehitler için askeri tören

ŞIRNAK, (DHA)

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ile Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Osman Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal ile askerler katıldı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildi. Saygı duruşu sonrası şehitlerin özgeçmişi okundu, dua edildi. Yıldız'ın cenazesi memleketi Konya'ya, Güner'in cenazesi ise Hatay'a gönderildi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakŞEHİTLERPençeŞimşek OperasyonuPiyade Uzman Çavuş Halil YıldızPiyade Sözleşmeli Er Fırat Günerönce Vatan
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