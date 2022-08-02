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Sinop Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor

02 Ağustos 2022 Salı 14:29
Sinop Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Sinop Üniversitesi birimlerine “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. Tüm başvurular https://personelilan.sinop.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Son başvuru tarihi 16.08.2022 olup, başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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