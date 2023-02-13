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Sinbo ailesi deprem bölgesine tırlarla soba gönderdi. 

Sinbo Yönetim Kurulu üyesi Meltem Demir, deprem bölgesine yardım için seferber oldu..

13 Şubat 2023 Pazartesi 12:02
Sinbo ailesi deprem bölgesine tırlarla soba gönderdi. 

İlk etapta Soba, ısıtıcı, cezve  gibi küçük ev aletleri daha sonra sıvı ihtiyacı için su, meyve suyu gibi sıvı gıdalar ve bakliyatlar gönderdik, yine hijyenik ped, çocuk bezi, çocuk maması ve mama yapabilmek için küçük ev aletleri gönderdik hala da yardımlarımız gidiyor. Malatya Birinci organizede 500 metrekare çadır kuruyoruz günlük inşallah 2000 kişiye kadar taze sıcak yemek dağıtacağız. Biz İzmit depreminde de konteyner evler yapıp depremzedeleri ev sahibi yapmıştık inşallah burada da her şey çıksın ortaya böyle bir şey yapacağız en azından evleri olana kadar. Gölcük’te hala bizim yaptığımız evlerde yaşıyanlar var bırakmadılar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Sinbo
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