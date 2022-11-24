Simur Digital Kalitesi İle Tanışmakta Geç Kalmayın

Arama motoru optimizasyonu (SEO), arama motorlarından bir web sitesine veya bir web sayfasına web sitesi trafiğinin kalitesini ve miktarını iyileştirme sürecidir. SEO, doğrudan trafik veya ücretli trafik yerine ücretsiz trafiği ("doğal" veya "organik" sonuçlar olarak bilinir) hedefler. Ücretsiz trafik, görsel arama, video arama, akademik arama, haber arama ve sektöre özel dikey arama motorları dahil olmak üzere farklı arama türlerinden kaynaklanabilir.

Atalay Sidar önderliğinde SEO hizmeti veren Simur Digital alanının uzman ismi olarak web sitenizin Google ve Bing sonuçları gibi çeşitli arama motorlarında üst sıralarda yer almasının önemli olduğunun farkındadır. Bir arama motorunun sonuçlarında üst sıralarda yer almak, web sitenizin kullanıcılarını satışa dönüştürme şansının daha yüksek olacağı anlamına gelir, ancak bunu nasıl yaparsınız? İşte bu sorunun yanıtını almanın yolu Simur Digital’den geçer.

SEO Ne Demektir?

SEO, Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelir. SEO, ilgili organik aramalarda görünür olma şansını artırmak için bir web sitesinin sıralamasını iyileştirmeye yönelik uygulamalar için kullanılan terimdir.

Arama Motoru Optimizasyonu, web sitenizin üç ayrı faktörünü artırmak için uygulanır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Trafik Kalitesi: Bu, web sitenizi ziyaret eden kişilerin sunduğunuz ürün veya hizmetle gerçekten ilgilenmesini sağlamak anlamına gelir. Örneğin, potansiyel müşteriniz video oyunları aradığı için web sitenizi ziyaret ederse, ancak siz video oluşturma araçları satıyorsanız, büyük olasılıkla bu ziyaretçiyi satışa dönüştürmeyeceksiniz.

Trafik Miktarı: Doğru kişilerin web sitenizi ziyaret ettiğinden ve SERPS (Arama Motoru Sayfa Sonuçları) aracılığıyla sizi bulduklarından emin olduktan sonra, web sitenize gelen trafiği artırmaya odaklanabilirsiniz.

Organik Arama Sonuçları: Organik Arama Sonuçları, reklam alanı için doğrudan ödeme yapmak zorunda olmadığınız SERPS'ten aldığınız herhangi bir trafik olarak tanımlanabilir.

SEO, müşterilerinizin sorularını onlara sormadan önce yanıtlamakla, aradıkları kelimeleri ve ideal müşterinizin ne tür içerik tüketmeyi sevdiğini anlamakla ilgilidir. Kitlenizin niyetini bilmek, sorunlarına çözüm arayan kaliteli potansiyel müşterilerle çevrimiçi bağlantı kurmanıza olanak tanır.

SEO Nasıl Çalışır?

Bu günlerde insanlar, hemen hemen tüm sorularını yanıtlamak için arama motorlarını kullanıyor. Arama motorları, yapılan aramaların sonuçlarını internet kullanıcılarına sunmak için tarama adı verilen bir işlemden faydalanır. Tarama, arama motoru tarayıcılarının, motor tarafından bilinen tüm sayfaları ziyaret etmeleri için gönderildiği ve daha sonra bazı bilgileri çıkardıkları süreçtir. Bu işlem, arama motorunun web sayfasını dizine eklemesini sağlar.

Sayfa dizine girdikten sonra, sayfa verileri insanların internette yaptıkları aramalarla eşleştirecek bir algoritmaya gönderilir. Google gibi arama motorlarının sayfa sıralamanızı belirlemek için kullandığı diğer çeşitli sıralama faktörleri vardır.

Sayfa dışı metrikler Google tarafından ölçülür ve esas olarak web sayfasındaki geri bağlantıların kullanımını içerir.

Sayfa içi metrikler öncelikle önelikle anahtar kelimelerin miktarıyla ve web sayfasında bulunabilecek bilgi sorguları ile ilgilidir.

Teknik metrikler bir sayfa sıralamasını belirleyen son ölçümdür. Esas olarak tüm sitenin performansını bir bütün olarak kapsayan faktörlerle ilgilidir ve tek tek sayfalara çok fazla odaklanmaz.

Web sitenize yüklenen kaliteli içerikler, web sayfasının arama motorları sonuçlarında daha üst sıralarda yer almasını doğrudan etkiler. Bu içerik, işletmenizin neyle ilgili olduğunu potansiyel müşterilerinize anlatmak için tasarlanmalı ve arama motorlarına işinizin ne olduğunu ve siteyi ziyaret eden kullanıcıları doğru bir şekilde anlamaları için ihtiyaç duydukları tüm anahtar kelimeleri, başlık etiketlerini, meta açıklamaları ve dahili bağlantıları sağlamalıdır.

Bunlar SEO'nun ana yönleridir, ancak SEO'da başarılı olmak istiyorsanız devreye girecek başka birçok faktör vardır:

Stratejiler,

Backlink,

Anahtar kelime araştırması,

Web tasarımı,

Sosyal ağ entegrasyonu.

SEO Neden Önemlidir?

SEO, Google gibi arama motorlarının belirli terimler veya sorgular için hangi sitenin üst sıralarda yer almayı hak ettiğini nasıl belirlediği ile doğrudan ilgilenir. Modern SEO tarafından kullanılan teknikler olmadan, sistemi botlarla manipüle etmek çok basit olurdu ve muhtemelen sonsuz bütçeli daha büyük şirketler tarafından kullanılırdı. Bununla birlikte, modern SEO ile daha adil bir oyun alanı sağlar, insanların sonuçları manipüle etme şansını azaltır.

Bu nedenle, her sitenin mevcut puanını hak ettiği anlamına gelir. İçeriğiniz üzerinde çok çalışmak ve bunun sonucunda web sitenizin ziyaretçilerine hitap etmesini sağlamak, arama motoru sıralamalarında daha yüksek bir puana yol açacaktır. Genel olarak konuşursak, kullanıcılar, arama sonuçlarının en üstünde yer alan işletmeyi, sayfa sıralamasında üst sıralarda yer almayanlara göre daha güvenilir bir kaynak olarak görürler. Bu nedenle, insanların web sitenizi ziyaret etmesini istiyorsanız SEO çok önemlidir.

SEO, pahalı reklam alanları satın alarak bütçenizi boşa harcamamanızı sağlarken web sitenizin trafiğini artırmanıza olanak tanır ve bir web sitesinin trafiğini artırmanın en uygun maliyetli yöntemi olarak kabul edilir. Web sitenizin mevcut büyümesinden memnun değilseniz veya web sitenizin SEO başarısı oluşturmasını istiyorsanız, Simur Digital ile iletişime geçin. Simur Digital’in alanında uzman isimlerden oluşan ekibi web sitenizi bir sonraki seviyeye taşımaya hazır!