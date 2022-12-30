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SGK cumartesi günü de hizmet verecek

30 Aralık 2022 Cuma 10:16
SGK cumartesi günü de hizmet verecek

ANKARA - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu nedeniyle yarın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri'nin açık olacağını duyurdu.

SGK'den yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31 Aralık 2022 günü (Cumartesi) 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

DHA

Son Güncelleme: 30.12.2022 10:36
Anahtar Kelimeler:
SGK Cumartesi Günü De Hizmet Verecek
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