Seyahat Sağlık Sigortası Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Poliçe dâhilinde sigortalılara ayrıca eşyaların çalınması ve kaybolması gibi durumları kapsayan teminatlar da sunulabilir. Vize işlemlerinde talep edilen evraklardan biri olan seyahat sağlık sigortası poliçesinin prim tutarı ise belirli kriterler baz alınarak hesaplanır.

Seyahat Sağlık Poliçesi Prim Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Seyahat sağlık poliçesi prim tutarı hesaplanırken göz önünde bulundurulan kriterlerin başında sigorta gün sayısı gelir. Poliçe; en az üç gün, en fazla ise 1 yıl geçerli olacak şekilde düzenlenir. Poliçe prim tutarının hesaplanması esnasında sigortanın coğrafi kapsamı da belirleyici rol oynar. Seyahat sağlık sigortaları, belli bölgeleri kapsayacak şekilde düzenlenir. Dolayısıyla geçerlilik bakımından herhangi bir sorun yaşamamak için gidilecek ülkeye göre coğrafi kapsam seçimini doğru yapmak gerekir.

Seyahat sigortası fiyatlarının belirlenmesi sürecinde seyahat süresinin ve gidilecek kıta ya da ülkenin yanı sıra kişi sayısı da önemlidir. Şirket ve satış kanalı bazında değişmekle birlikte poliçeye eklenen kişi sayısına bağlı olarak çeşitli indirim fırsatlarından yararlanılabilir. Tabii diğer tüm özel sigorta poliçelerinde olduğu gibi seyahat sağlık sigortasında da kişilerin yaşına da odaklanılır. Poliçe kapsamında yer alan 65 yaş altı kişilerin sigorta primleri, genelde makul seviyelerdedir. 65 yaş üstü kişiler ise özellikle sağlık açısından yüksek riskli grupta yer aldıklarından prim tutarları daha yüksek olabilir.

Seyahat sağlık poliçe primleri, sigortalanacak kişilerin seçtiği ek teminatlara göre de farklılık gösterebilir. Ek teminatlar tamamen isteğe bağlı olarak poliçeye dâhil edilir. Ancak sigorta şirketlerinin sundukları ekstra teminat seçenekleri, genelde sık karşılaşılan durumlara ve güncel gelişmelere çözüm niteliği taşır. Bu nedenden dolayı gidilecek ülke ve kıtaya bağlı olarak poliçeye eklenmelerinde fayda olabilir.

Seyahat Sigortası Prim Tutarı Nasıl Öğrenilir?

Seyahat sigortası yaptırmayı düşünen kişiler, farklı yöntemleri kullanarak poliçe prim tutarları hakkında fikir sahibi olabilir. Bu amaç doğrultusunda ilk akla gelen yöntem, sigorta şirketlerinin satış ofislerine ya da acentelere doğrudan başvuru yapmaktır. Ancak acente aracılığıyla seyahat sigortası yaptırırken değerlendirilebilecek teklif sayısının kısıtlı olabileceği unutulmamalıdır. Zira acenteler, belirli sayıda sigorta şirketi ile bağlantılıdır. Benzer durum, sigorta şirketlerinin satış ofisleri için de geçerlidir.

Bütçeye uygun tekliflere ekstra zaman ve enerji harcamadan erişebilmenin en pratik yolu ise online sigorta platformlarından faydalanmaktır. 7/24 kesintisiz hizmet veren online platformlar aracılığıyla teklif almak oldukça kolaydır. Ürünler menüsünden seyahat sağlık sigortası seçeneğine tıkladıktan ilgili sayfadaki formu doldurmak yeterlidir. Böylece vakit kaybedilmeden onlarca farklı teklife anında ulaşılabilir ve içlerinden en uygun olanları belirlenebilir.

Seyahat Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Seyahat sağlık sigortası poliçelerinin mutlaka seyahat tarihinden önce yaptırılması gerekir. Seyahat başladıktan sonra poliçe düzenlenebilmesi veya değişen durumlara bağlı olarak süre uzatma talebinde bulunulabilmesi mümkün değildir. Seyahate çıkıldıktan sonra düzenlenen bir poliçe kapsamında sigorta şirketinden kesinlikle tazminat talebinde bulunulamaz. Bu detaylara uyulması halinde sigortalılar poliçeleri ile ilgili çeşitli iptal ve değişiklik haklarından yararlanabilme imkânına kavuşur.

Seyahat sigortası teklifleri değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken bir diğer konuysa 92 gün kuralıdır. Bu kuralın geçerli olduğu uzun süreli poliçeler, 92 günlük süre kapsamında risklere karşı teminat sağlar. Her bir seyahat için geçerli olan bu sürenin aşılması halinde sigortalıya tazminat ödemesi yapılmaz. Dolayısıyla sağlık giderlerinin, kayıp evrak ve eşya giderlerinin sigorta şirketi yerine poliçe sahibi tarafında karşılanması zorunluluğu ortaya çıkar. Seyahat sağlık sigortası zorunlu mu? Sorusunu ise diğer adresten detaylıca öğrenebilirsiniz.