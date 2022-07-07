Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.422,04
ALTIN
963,96
DOLAR
17,23
STERLİN
20,71
EURO
17,61
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Karapınar Belediyesi Memur alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak
Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Servet Bakırtaş son yolculuğuna uğurlandı

Bürosunda öldürülen avukat Servet Bakırtaş son yolculuğuna uğurlandı

07 Temmuz 2022 Perşembe 14:54
Servet Bakırtaş son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Bakırköy'deki ofisinde öldürülen avukat Servet Bakırtaş, Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bakırköy’de Abdullah Türkoğlu tarafından öldürülen avukat Servet Bakırtaş için Eyüp Sultan Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende eşi Günsenin Bakırtaş ve çocukları Ezgi Bakırtaş, Ali Selçuk Meriç, İsmail Baran Meriç taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Cübbesi tabutuna sarılan avukat, eşi ve çocuklarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Bakırtaş’ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Beylikdüzü’ndeki Kavaklı Yeni Mezarlığı’nda toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.


 

AVUKAT BİR DAVANIN TARAFI DEĞİLDİR"

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Meslektaşımızın hunharca katledilmesinin toplumsal açıdan değerlendirilmesi aşamasında olduğumuz kanısındayım. Bunu mutlaka değerlendirmeliyiz. Toplumun bilmesi gereken bir şey var. Avukat bir davanın tarafı değildir. Avukat olmazsa savunma olmaz. Şimdi bu meslektaşımızı katleden katil zanlısını da bir avukat savunacak. Böyle bir konumdayız. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Servet BakırtaşAvukat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Görev yaptığı hastanede öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Sağlıkçılar, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi
Sağlıkçılar, Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Abluka-21 Operasyonu' başlatıldı
Ankara Barosu'ndan Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine alkışlı protesto
Ankara Barosu'ndan Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine alkışlı protesto
Konya'ya şehit ateşi düştü
Konya'ya şehit ateşi düştü
Kocaeli'ne şehit ateşi düştü
Kocaeli'ne şehit ateşi düştü
Tahıl yüklü Rus gemisi, Karasu'dan ayrıldı
Tahıl yüklü Rus gemisi, Karasu'dan ayrıldı
Resmi İlanlar Gazetelerin Sosyal Ağlarında da Yayınlanacak
Resmi İlanlar Gazetelerin Sosyal Ağlarında da Yayınlanacak
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول