Serkan Aydın, Genco Erkal'dan el aldı

Tek kişilik Pir Sultan adlı oyunu sahneye koymaya hazırlanan başarılı oyuncu Serkan Aydın, Türk Tiyatrosu'nun en büyük aktörlerinden Genco Erkal'ı oyun öncesi pandemi kuralları çerçevesinde maskeli olarak ziyaret etti.

"Yaşadığım sürece ustam ve hocam" diyerek tanımladığı Genco Erkal'a oyun hakkında bilgi vererek görüşlerini aldı. Kuliste gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamadabulunan genç oyuncu, Genco Erkal'dan el almak bir oyuncu için en büyük şeref madalyasıdır.Şuan çok mutluyum.Hocamın birkaç önerisini dizlerim titreyerek, dinledim " dedi. Provaları süren Pir Sultan Abdal adlı oyunun 16 Avrupa ülkesinde sahneleneceği öğrenildi.