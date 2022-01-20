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Serkan Aydın, Genco Erkal'dan el aldı

SERKAN AYDIN, PİR SULTAN ABDAL’I SAHNEYE KOYMADAN ÖNCE GENCO ERKAL’DAN EL ALDI

20 Ocak 2022 Perşembe 11:49
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Serkan Aydın, Genco Erkal'dan el aldı

Tek kişilik Pir Sultan adlı oyunu sahneye koymaya hazırlanan başarılı oyuncu Serkan Aydın, Türk Tiyatrosu'nun en büyük aktörlerinden Genco Erkal'ı oyun öncesi pandemi kuralları çerçevesinde maskeli olarak ziyaret etti.

"Yaşadığım sürece ustam ve hocam" diyerek tanımladığı Genco Erkal'a oyun hakkında bilgi vererek görüşlerini aldı. Kuliste gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamadabulunan genç oyuncu, Genco Erkal'dan el almak bir oyuncu için en büyük şeref madalyasıdır.Şuan çok mutluyum.Hocamın birkaç önerisini dizlerim titreyerek, dinledim " dedi. Provaları süren Pir Sultan Abdal adlı oyunun 16 Avrupa ülkesinde sahneleneceği öğrenildi.

Haber: Yaşar Şenyüz

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Serkan AydınGenco Erkal
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