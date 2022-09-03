Sepet token veya sepet coin, kripto piyasasındaki en avantajlı token türlerinden biridir. Sepet token almak, özellikle amatör yatırımcılar için birçok önemli kolaylık sağlar. Bu yazıda sepet token nedir sorusunun cevabını ve sepet token almanın avantajlarını bulacaksınız.

Sepet token nedir?

Sepet token ya da sepet coin, bir blok zincir üzerinde üretilmiş herhangi bir kripto para birimine benzer. Ancak diğer kripto paralardan farklı olarak sepet token, çok sayıda kripto para birimi içeren bir portföyü temsil eder. Bu portföylere kripto para sepeti denir. Yani bir sepet token, bir kripto para sepetinin tokenlaştırılmış halidir.

Sepet token nasıl alınır?

Sepet token, kripto para borsaları üzerinden herhangi bir kripto para birimini satın alır gibi alınabilir. Bir sepet token almak, çok sayıda kripto para birimini içeren bir kripto para sepetine yatırım yapmak demektir. Türkiye’de Bitlo üzerinden Türk lirasıyla kolayca sepet token satın alabilirsiniz.

Sepet token almanın avantajları nelerdir?

Kripto piyasasında kârlı yatırımlar yapmanın püf noktalarından biri, sermayenizi birden fazla kripto para birimi arasında bölüştürmektir. Böylece bir kripto para sepeti oluşturursunuz. Tüm paranızı tek bir kripto para birimine bağlamadığınız için olası fiyat düşüşlerinde en az düzeyde zarar görür, belki hiç zarar görmezsiniz.

Ancak kârlı bir kripto para sepeti oluşturabilmek için iyi bir ön araştırma yapabilecek deneyime ve bilgiye sahip olmanız gerekir. Ayrıca kripto para sepetinizi oluşturduktan sonra sepetin içerdiği her bir kripto para birimini takip etmek zorundasınızdır. Fiyat değişimlerine ve kripto paraların sepetinizdeki ağırlıklarına göre de sık sık işlem açarsınız. Bu ise yüksek işlem ücretleri ödeyeceğiniz anlamına gelir. Sepet token almak sizi bu zorluklardan kurtarır.

Sepet token analizi yapmak, çok sayıda kripto paranın analizini yapmaktan daha kolaydır. Sepet token ya da sepet coin aldığınızda, tek bir token ile uğraşırsınız ama yine de bir kripto para sepetine yatırım yapmış olursunuz. Sepet tokenın içerdiği kripto paralar uzmanlarca belirlenmiştir ve fiyat dalgalanmalarına göre ağırlıkları güncellenir. Böylece, sepet token alarak daima uzmanlarca denetlenen bir kripto para sepetine çok daha basit ve maliyetsiz şekilde sahip olursunuz.

Kısacası, sepet token almak daha ucuza ve daha kolay kripto para sepeti yönetmenizi sağlar.

Türk lirasıyla sepet token almak

Bitlo’nun çıkardığı Sepet Token’lar sayesinde artık Türk lirasıyla sepet token almak mümkün. İçeriği uzman analistlerce belirlenen Token 10 (TKN10), Token 25 (TKN25), Token DeFi (TDEFI), Token Metaverse (TMETA), Token Play (TPLAY) ve Token NFT (TNFT) Sepet Token’ları ile kârlı kripto para sepetlerine tek bir token üzerinden yatırım yapabilirsiniz. Avalanche (AVAX) blok zincirinde üretilen Bitlo sepet tokenlarının içerdiği kripto paraların ağırlıkları, fiyat dalgalanmalarına göre güncellenir. Bu sepet tokenların içerdikleri kripto paraları ve ağırlıklarını şeffaf şekilde takip edebilirsiniz.

Bitlo Sepet Token’ların avantajı nedir?

Bitlo Sepet Token’larını Türk lirasıyla kolayca satın alabilirsiniz. Örneğin Token DeFi (TDEFI) satın alarak, en popüler DeFi tokenlarından oluşan bir kripto para sepetine yatırım yapmış olursunuz.