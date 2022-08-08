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Semih Sergen, son yolculuğuna uğurlandı

08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:36
Semih Sergen, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA -  Muğla'da hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91), Ankara Küçük Tiyatro’da düzenlenen törenin ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Önceki gün Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden Burak ve Toprak Sergen kardeşlerin babası Semih Sergen için Ankara Küçük Tiyatro’da tören düzenlendi. Törene sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı. Burak Sergen, törendeki konuşmasında üzüntüsünü dile getirerek, "O hep hocamızdı. Şimdi babacığımı yolcu etmek için buradayız. 'O boş kubbede hoş bir sada olsun' dediği zaman ben tam şurada oturuyordum. İlk okuldaydım. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı’nı oynuyordu. Şimdi yine aynı sahnede; burada oynamıştı çünkü. Aynı sahneden onu sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Ama ben bana bıraktığı mesleği ve o onurlu 'Sergen' soy adını yaşadığım sürece bütün sahnelerde yaşatacağım. Söz veriyorum. Elveda babacım" ifadelerini kullandı.

Toprak Sergen de "Kendi içerisinde çok güzel bir espri duygusu vardı. Hepimize çok şey anlattı, çok şey öğretti. Ben küçüklüğümden beri doğa ile iç içe olmaktan tutun da büyüklere saygıyı pek çok şeyi ondan öğrendim. Azimli olmayı, dayanıklı olmayı, iradeli olmayı. Pek çok insana dokundu. Umarım hepimiz de onun gibi bir hayat süreriz. Onu kalbimize gömüyoruz" dedi.

Semih Sergen için daha sonra Gölbaşı Mezarlığı’ndaki camide cenaze namazı kılındı. Sergen'in cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Semih SergenSon Yolculuk
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