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Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, terörör örgütü PKK'ya ait 5 adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:13
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Şemdinli'de 5 EYP düzeneği ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Şemdinli İlçesi Tütünlü Köyü ve Seve Mahallesi kırsal alanına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda, 5 adet uzaktan kumandalı EYP düzeneği, 77 metre kablo, 1 pil bloğu ve 2 adet küçük pil, 1 adet T40 bomba atar mühimmatı, 2 fünye, 1 akü, 2 güç kaynağı, 1 AK-47 kalaşnikof şarjörü ve 30 adet silaha ait fişek, 23 metre infilaklı fitil, 9 koli bandı, 25 kilogram amonyum nitrat ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen patlayıcı maddeler olay yerinde etksiz hale getirilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariŞemdinli5 EYP Düzeneği
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