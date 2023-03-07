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Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

07 Mart 2023 Salı 12:05
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 150 Sözleşmeli Personel alınacak.

Müracaatlar, Selçuk Üniversitesinin “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online olarak yapılabilir. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adaylar, sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapabilecek.

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi, http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden ilan edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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