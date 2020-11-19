Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1313
ALTIN
451.343
DOLAR
7.5398
STERLİN
9.9618
EURO
8.9223
Red Bull Pit Stop Challenge'da 'en hızlı pit'i yapanlar, Albon ve Verstappen ile buluştular
Red Bull Pit Stop Challenge'da...
Kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri yoğunlaştı
Kaygı, mutsuzluk ve depresyon belirtileri...
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz’den borç açıklaması
Kayserispor Basın Sözcüsü Tokgöz’den borç...
Türk güreşinin acı günü
Türk güreşinin acı günü
Aşık Mahzuni Şerif Ses ve Beste Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Aşık Mahzuni Şerif Ses ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şehit Yarbay Sayın, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kaplan Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Personel Yarbay Rasim Sayın (43), memleketi Edirne'nin Havsa ilçesi Yolageldi köyünde, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

19 Kasım 2020 Perşembe 15:14
10 Okunma
Şehit Yarbay Sayın, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE - Şehit Personel Yarbay Rasim Sayın'ın cenazesi, havayoluyla Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na oradan da memleketi Edirne'nin Havsa ilçesi Yolageldi köyüne getirildi. Ailesinin evinde helallik alınan şehit Yarbay Sayın'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazı için köy meydanına götürüldü. Pandemi önlemlerinin alındığı cenazeye AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Abdülkadir Seri, şehidin ailesi, yakınları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin eşi Sevda Sayın ile kızı Elif Sayın, birbirine sarılarak gözyaşı dökerken baba Yaşar Sayın ile anne Fatma Sayın ise yakınlarının yardımı ile güçlükle ayakta durmaya çalıştı. Cenaze namazının ardından şehit Yarbay Rasim Sayın, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeKaplan HarekatıŞehit Yarbay Sayın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım
Bakan Koca: Mümkün olduğu kadar evimizde kalalım
Turkish Cargo Covid-19 aşılarını tüm dünyaya taşımaya başladı
Turkish Cargo Covid-19 aşılarını tüm dünyaya taşımaya başladı
Niğde’de FETÖ şüphelisi 7 kişi daha adliyeye sevk edildi
Niğde’de FETÖ şüphelisi 7 kişi daha adliyeye sevk edildi
İzmir depreminden sonra AKUT'a 1000 gönüllü başvurdu
İzmir depreminden sonra AKUT'a 1000 gönüllü başvurdu
HDP önündeki eylemde 443'üncü gün; aile sayısı 158 oldu
HDP önündeki eylemde 443'üncü gün; aile sayısı 158 oldu
Gemi personeli kamarada ölü bulundu
Gemi personeli kamarada ölü bulundu
Merdiven altında üretilen maskeler korumuyor
Merdiven altında üretilen maskeler korumuyor
Araştırma Enstitüsü'nde kenevir hasadı yapıldı
Araştırma Enstitüsü'nde kenevir hasadı yapıldı
Bakan Dönmez'den sondaj açıklaması
Bakan Dönmez'den sondaj açıklaması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma