Şehit Uzman Onbaşı Coşkun, son yolculuğuna uğurlandı

ELAZIĞ - Türk Silahlı Kuvvetleri'nce İdlib'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun için bugün Mevlana Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Zülfü Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile şehidin ailesi, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası Ahmet Rufai Coşkun, sandalyede oturdu. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilip, helallik alındı. Ardından da Şehit Uzman Onbaşı Ragip Coşkun'un cenazesi, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu.

Bekar ve 8 kardeşin en küçüğü olan Şehit Coşkun, Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde toprağa verildi.