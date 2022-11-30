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Şehit Uzman Çavuş Yiğit için Arnavutköy'deki evinin önünde helallik alındı

30 Kasım 2022 Çarşamba 11:29
Şehit Uzman Çavuş Yiğit için Arnavutköy'deki evinin önünde helallik alındı

İSTANBUL - Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit (25)'in cenazesi, ailesinin Arnavutköy’de yaşadığı evin önüne getirilerek, helallik alındı.



Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in naaşı, ailesinin yaşadığı Arnavutköy’e getirildi. Şehidin cenazesini evin önünde mahalle sakinleri ve yakınları karşıladı. Şehidin annesi Nursen Yiğit tabuta sarılarak ağladı. Şehidin babası Ragıp Yiğit,  kardeşi Abdurrahim Yiğit, nişanlısı da gözyaşı döktü. Helallik alınmasından sonra şehit Uzman Çavuş Yiğit’in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camii'ndeki tören için götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman Çavuş YiğitArnavutköyHelallik
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