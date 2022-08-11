Şehit Uzman Çavuş Şimşek, son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in (25) cenazesi, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.



Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek için Yeşilkent Mezarlığı'ndaki Kaplan Kardeşler Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halik Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve şehidin babası Erol, annesi Şenay Şimşek, kardeşleri ile yakınları katıldı. Bekar ve 6 kardeşin en büyüğü olan Şimşek'in Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan aile üyeleri, uzun süre gözyaşı döktü. Cenazede şehidin kendisi gibi asker olan kardeşi Sözleşmeli Er Hasan Şimşek de güçlükle ayakta durdu. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Mahsun Şimşek'in cenazesi, toprağa verildi