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Şehit Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

08 Temmuz 2022 Cuma 13:42
Şehit Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi

KAHRAMANMARAŞ - Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım (36), Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşi Uzman Çavuş Mahmut Yıldırım, törene üniformasıyla katıldı.

Evli ve 3 çocuk babası şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım'ın cenazesi, ilk olarak Taşoluk Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip, helallik alındıktan sonra şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için mahalle meydanına getirildi. Törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emmin Ahmet Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Törende güçlükle ayakta duran şehidin babası Mikdat Yıldırım'ı, diğer Uzman Çavuş oğlu Mahmut Yıldırım teskin etmeye çalıştı. Şehidin 3 çocuğunun da ön safta yer aldığı törende, helallik alınmanın ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Murat Yıldırım'ın cenazesi, askerler tarafından bir süre omuzlarda taşındıktan sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman Çavuş Murat YıldırımKahramanmaraş
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