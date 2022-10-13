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Şehit Uzman Çavuş Han, memleketi Van'da toprağa verildi

13 Ekim 2022 Perşembe 14:20
Şehit Uzman Çavuş Han, memleketi Van'da toprağa verildi

VAN - Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından şehit İstihkam Uzman Çavuş İbrahim Han'ın cenazesi, toprağa verileceği memleketi Gevaş ilçesine getirildi. Gevaş merkezdeki meydanda şehit için tören düzenlendi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van Jandarma Asayiş Kolordu Bölge Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, askerler, polisler ve şehidin yakınları katıldı. Şehit için yapılan törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çelenk gönderildi. Şehit Han'ın cenazesinin tören alanına getirilişi sırasında yakınları, gözyaşı döktü. Jandarmanın kadın komutanları, şehidin annesi Naciye Han ve kız kardeşlerini yalnız bırakmadı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu. Duaların ardından omuzlarda taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konulup, binlerce kişinin katıldığı kortejle Hişet Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Han, burada toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Uzman Çavuş HanVan
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