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Şehit Uzman Çavuş Han'ın cenazesi memleketi Van'a geldi

13 Ekim 2022 Perşembe 11:48
Şehit Uzman Çavuş Han'ın cenazesi memleketi Van'a geldi

VAN - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş İbrahim Han'ın (25) cenazesi, Hakkari'de düzenlenen ilk törenin ardından memleketi Van'a gönderildi. İkinci tören, Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda yapıldı.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerce araziye döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş İbrahim Han, ağır yaralandı. Helikopter ile hastaneye kaldırılan Han, tüm çabalara rağmenşehit oldu. Şehit Han için ilk tören, basına kapalı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda yapıldı. Törenin ardından şehidin naaşı, helikopter ile memleketi Van'a gönderildi. İkinci töreni Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda düzenlendi. 

Basına kapalı yapılan törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Jandarma Asayiş Kolordo Bölge Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, asker, polis ve şehidin yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı şehidin naaşının tören alanına getirilişi sırasında, yakınları gözyaşı döktü. Vali Balcı, şehidin yakınlarını teselli etti. Törenin ardından şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Gevaş ilçesine uğurlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeKilit HarekatıŞehit Uzman Çavuş Han
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