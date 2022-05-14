Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.419,23
ALTIN
901,82
DOLAR
15,48
STERLİN
19,04
EURO
16,12
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı açık artırma ile satacak
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet...
Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı işletme hakkı kiraya verilecek
Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı...
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Sözleşmeli Personel alacak
Hâkimler ve Savcılar Kurulu...
Doğuş Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Doğuş Üniversitesi 6 Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şehit Sözleşmeli Er Güler, son yolculuğuna uğurlandı

14 Mayıs 2022 Cumartesi 15:23
Şehit Sözleşmeli Er Güler, son yolculuğuna uğurlandı

GÜMÜŞHANE - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler (24), memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin infilak etmesi sonucu şehit oldu. Hakkari 41’inci Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Güler için memleketi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde tören düzenlendi. Merkez Küçük Camisi’ndeki törende, şehidin annesi Ayfer Güler ile kız kardeşleri Hava Soylu ve Kübra Güler, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Gümüşhane AK Parti Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pekdaş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cenazede şehit annesi oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. 

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından 2000 yılında vefat eden baba Ahmet Güler'in de bulunduğu ilçedeki aile kabristanlığına defnedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeKilit OperasyonuŞehit Sözleşmeli Er GülerPiyade Sözleşmeli Er Selman Güler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 işçinin öldüğü demir çelik fabrikasındaki patlamaya 2 tutuklama
2 işçinin öldüğü demir çelik fabrikasındaki patlamaya 2 tutuklama
Bakan Özer, Dijital Obezite temalı 5’inci Uluslararası Eğitim Forumu'na katıldı
Bakan Özer, Dijital Obezite temalı 5’inci Uluslararası Eğitim Forumu'na katıldı
Fuat Oktay: Kızılay'ı güçlendirmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz
Fuat Oktay: Kızılay'ı güçlendirmek için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz
Erdoğan: Dijital faşizm tehdit unsuru haline gelmiştir
Erdoğan: Dijital faşizm tehdit unsuru haline gelmiştir
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı açık artırma ile satacak
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı açık artırma ile satacak
Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı işletme hakkı kiraya verilecek
Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı işletme hakkı kiraya verilecek
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Sözleşmeli Personel alacak
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Sözleşmeli Personel alacak
İNTER LOJİSTİK A.Ş Uluslararası Evden Eve Nakliyat
İNTER LOJİSTİK A.Ş Uluslararası Evden Eve Nakliyat
TEB Başkanı Üney: İlaç fiyatlandırılmasında yılda 3-4 kez kur güncellemesi yapılmalı
TEB Başkanı Üney: İlaç fiyatlandırılmasında yılda 3-4 kez kur güncellemesi yapılmalı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi