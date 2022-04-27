Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.442,91
ALTIN
899,59
DOLAR
14,84
STERLİN
18,58
EURO
15,63
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75 Öğretim Üyesi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 75...
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Yaylakent Belediyesi Memur alacak
Yaylakent Belediyesi Memur alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Gümüşhane Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Gümüşhane Üniversitesi 2 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şehit Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz, toprağa verildi

27 Nisan 2022 Çarşamba 15:29
Şehit Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz, toprağa verildi

ZONGULDAK - Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz'ın (22) cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece askeri uçakla memleketi Ereğli’ye getirilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz için Bozhane Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparsan Kavaklıoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tümgeneral Aydın Cihan Uzun, milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar, Ahmet Çolakoğlu, Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, şehidin babası Sinan Korkmaz ve annesi Şerife Korkmaz ile yakınlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı. Balıkçı tekneleri Bozhane Camii açıklarında bayrak açarak Şehit Doğukan Korkmaz'ı selamladı.

Namazın ardından top arabasına konulan şehidin cenazesi, Ömerli Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Alınan helalliğin ve okunan duaların ardından Korkmaz’ın cenazesi, mahallede bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeKilit OperasyonuŞehit Sözleşmeli Er Doğukan Korkmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Suriyelilere bayrama özel izin yok
Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Suriyelilere bayrama özel izin yok
Prof. Dr. Sözbilir'den 'tsunami' uyarısı
Prof. Dr. Sözbilir'den 'tsunami' uyarısı
Pençe-Kilit operasyonu şehidi, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Pençe-Kilit operasyonu şehidi, gözyaşlarıyla toprağa verildi
Arslan: Demokrasinin ayrılmaz parçası bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır
Arslan: Demokrasinin ayrılmaz parçası bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunmasıdır
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Yaylakent Belediyesi Memur alacak
Yaylakent Belediyesi Memur alacak
Tırnaklarda yaz modasını keşfedin
Tırnaklarda yaz modasını keşfedin
Uşak Valisi Kocabıyık, merkeze alındı
Uşak Valisi Kocabıyık, merkeze alındı
Bodrum'da bayram hareketliliği; uçak sefer sayısı iki katına çıkacak
Bodrum'da bayram hareketliliği; uçak sefer sayısı iki katına çıkacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma