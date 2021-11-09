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Şehit polis, memleketine uğurlandı

09 Kasım 2021 Salı 10:56
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Şehit polis, memleketine uğurlandı

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde görevli olduğu kontrol noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Davut Kaplan'ın (51) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine uğurlandı.

Dervişpaşa Mahallesi Dervişpaşa Bulvarı'ndaki polis kontrol noktasında görevli trafik polisi Davut Kaplan, dün saat 18.00 sıralarında, yolun karşısına geçerken sürücüsünün ismi ve plakası açıklanmayan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Meslektaşlarının durumu telsizle bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Kaplan, doktorların tüm müdahalesine karşın şehit oldu. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Evli ve 3 çocuk babası şehit polis memuru Davut Kaplan için bu sabah Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene ailesi, Hatay Valisi Rahmi Doğan ile protokol katıldı. Kaplan'ın cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine uğurlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit PolisMemleket
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