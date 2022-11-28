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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ünal'ın cenazesi Giresun'da

28 Kasım 2022 Pazartesi 16:42
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ünal'ın cenazesi Giresun'da

GİRESUN - Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal’ın (21) cenazesi, memleketi Giresun'a getirildi. Oğlunun bugün damatlık giydiğini söyleyen Sema Ünal, "3 tane kız kardeşi var. Onlar da inşallah İsmail'in yolunda yürüyecek. Bayrak aşklarını, vatan sevgilerini hiçbir zaman kaybetmeyecekler" dedi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın cenazesi, Aydın'da düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Giresun'a getirildi. Ordu-Giresun Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine şehidin babası Fehmi, annesi Sema Ünal ve kız kardeşlerinin yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdebli Albay Özgür Özer, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ve askeri erkan katıldı. Şehit Ünal'ın cenazesi karşılama töreninin ardından Güce ilçesine götürüldü.

'BİR İSMAİL DAHA OLSA FEDA OLSUN'

Şehit oğlunu asker selamıyla karşılayan Sema Ünal, oğlunun bayrak aşkıyla bu dünyadan gittiğini belirterek, "Yine var kardeşleri, dostları, onlar da bu vatanı koruyacak Allah izin verirse. Asla ölmeyecek. Bir İsmail daha olsa feda olsun. Benim oğlum feda oldu. Allah yolunu, izini açık etsin. Damatlık giydi bugün benim oğlum. Damatlık giydi de gitti. Kefen giymedi, damatlık giydi. Acımasızlar, şerefsizler, hainler sevinmesinler hiç. Bu vatanı bekleyen binlerce İsmail var. Onlar da benim evladım. 3 tane kız kardeşi var. Onlar da inşallah İsmail'in yolunda yürüyecek. Bayrak aşklarını, vatan sevgilerini hiçbir zaman kaybetmeyecekler. Benim çocuğum hiçbir zaman kaybetmedi. 21 yaşında ben onu vatana, peygamber efendimizin yanına damat olarak gönderiyorum" diye konuştu.

Oğlunun beresini takan Fehmi Ünal ise, "Şerefsizler dimdik ayakta durduğumuzu görsünler. Bu ülke kimsenin oyuncağı, uşağı değil" ifadelerinde bulundu. 

DHA

Son Güncelleme: 28.11.2022 16:44
Anahtar Kelimeler:
Şehit Piyade Sözleşmeli Er ÜnalGiresun
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