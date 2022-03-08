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ŞEHİT PİLOT KOMİSER GÖKHUN METE ALTUNBAŞ’IN ADI YENİ ÜRETİLECEK İHA’YA (İNSANSIZ HAVA ARACI) VERİLDİ

08 Mart 2022 Salı 15:17
ŞEHİT PİLOT KOMİSER GÖKHUN METE ALTUNBAŞ’IN ADI YENİ ÜRETİLECEK İHA’YA (İNSANSIZ HAVA ARACI) VERİLDİ

HABER: ASLI M. SARI

15.07.2020 günü havacılık daire başkanlığı kadrosunda görevli iken geçici olarak Van ilinde görevlendirilen pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, İKU EM 809 uçağının Van - Hakkari illerinde uçuş görevini ifa etmesini müteakip inişten önce Van ilinde düşmesi sonucu 6 arkadaşı ile birlikte şehit olmuştur.

Esen Havacılık ve Uzay Şirketi Şehit Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş’ın adını ve hatırasını yaşatmak için,yeni üretecekleri İHA’ya (İnsansız Hava Aracı)şehidin adını vermek istediler.

Bunun için Emniyet Genel Müdürlüğü Bünyesindeki Havacılık Dairesine müracaat ettiler.

Havacılık Dairesi Başkanlığı durumu şehit ailesine bildirerek onay alıp,durumu Esen Havacılık ve Uzay Şirketine bildirmiştir.

2022 Şubat ayına gelindiğinde İHA’nın tamamen bitirildiği ve Nisan ayı içerisinde deneme uçuşlarına başlanacağı öğrenildi.

ODTÜ TEKNOKENT’te faaliyet gösteren ESEN şirketinin genel müdürü Cem Uğur Bey ve ekibi şehit pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş’ın eşini,oğlunu,babasını,annesini,kızkardeşini davet ederek oğullarının adını verdikleri “GÖKHUN” İSİMLİ İHA’nın hem tanıtımını yapmış,hem şirket faaliyetleri il ilgili bilgi paylaşımında bulunmuşlardır.

Önümüzdeki aylarda üretimine geçilecek olan “”GÖKHUN” isimli İHA’nın birkaç teknik özelliğinden bahsetmek gerekirse,azami menzili 150 km,paket taşıma kapasitesi 30 kg civarında.

KALKIŞ VE İNİŞTE PİSTE İHTİYACI OLMAYACAK

Ve en önemli özelliği,kalkış ve inişte piste ihtiyacı olmayacak olmasıdır. Alanında dünyadaki en iyisi

Olacağı, yetkililerce bildirilmiştir.

Bu açıklamaları yaptığı için şehit babası Eğitimci, Şair ve Yazar Süleyman Altunbaş’ateşekkür ediyoruz.

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