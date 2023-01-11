ŞEHİT PİLOT KOMİSER GÖKHUN METE ALTUNBAŞ ADINA ANKARA ATATÜRK LİSESİ'NDE YAPTIRILAN KÜTÜPHANE VE ÇALIŞMA SALONUNUN AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI. 

HABER: ASLI MERCAN SARI

Şehit Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş'ın babası Süleyman Altunbaş, "Sayın Emniyet genel müdürümüz Mehmet Aktaş, Çankaya İlçe Kaymakamı sayın Murat Duru, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, 1.sınıf Emniyet Müdürü Osman Bey, Emniyet Genel Müdürü hukuk Dairesi Başkanı Doktor Ziyaeddin Kaygusuz, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesini temsilen Emniyet Müdürü İlker Demir ve Şehit Pilot Gökhun Mete Altunbaş'ın pilot komiserlerden oluşan ekibi, Milli Eğitim Bakanlığı Orta öğretim genel Müdürlüğünden daire başkanları, Keskin'liler Derneği Başkanı Mehmet Özder ve ekibi, Şehidin yakınları, arkadaşlarının , dayısı ve kuzenleri katılımı ile oğlum, şehit Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş adına Ankara Atatürk Lisesi'nde yaptırılan kütüphane ve çalışma salonunun açılış töreni yapıldı.

Okul müdürü Adil Yaman ve müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya nezdinde emeği geçen ve programa katılan herkese şahsım ve ailem adına saygılarımı,sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

ŞEHİT PİLOT KOMİSER GÖKHUN METE ALTUNBAŞ

Gökhun Mete ALTUNBAŞ 01 Eylül 1989 tarihinde Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. 2003 yılında Ankara Polis Koleji’nde orta öğrenimine başlayıp 2007 yılında mezun oldu. 2007 yılında Polis Akademisi ile Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümüne aynı anda devam etti. Her iki okulu da 2012 yılında başarıyla bitirdikten sonra Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra İstihbarat Şube Müdürlüğüne atandı. 2015 yılında Ankara Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümünü ve Emniyet Genel Müdürlüğünün açmış olduğu “Havacılık Dairesi Pilotaj Seçme Sınavı”nı kazandı. 2017 yılında pilot olarak Ankara’da göreve başladı. Görevi gereği yurdumuzun birçok bölgesinde çalıştı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba günü Van İlinde gerçekleştirilen uçuş görevi esnasında meydana gelen uçak kazasında şehit oldu.

İyi derece İngilizce bilen şehidimiz Taekwondo’ da 2.Dan kuşak sahibi, profesyonel satranç oyuncusu, Bafra Belediyesi Satranç Kulübü’nün aktif oyuncusuydu.

Şehidimiz evli ve bir çocuk babasıdır.

2003 LGS SINAV SONUÇ TABLOSU VE KAZANDIĞI OKULLAR

1-2003 LGS Okul birincisi

2-Hava Harp Okulu

3-Kara Harp Okulu

4-Ordu Fen Lisesi

5-Polis Koleji

BAŞARILARI:

1-1998/2002 yılları arasında Bafra ilçesinde yapılan “Satranç Turnuvaları”nda toplam

7 birincilik,3 ikincilik,

2-1998/2002 yılları arasında Samsun ilinde yapılan “Satranç Turnuvaları”nda toplam

5 birincilik, 1 üçüncülük,

3-2001 Samsun Satranç Kombinezon Çözme Yarışması Samsun 1.si,

4-21/22 Mart 1998 Taekwondo Samsun 3.sü

5-23 Nisan 2000 ÇOGEV Geleneksel VI.Resim Şenliği yarışması Bafra 1.si olmuştur.

6-1998/2003 yılları arasında “Türkiye Yaş grupları Satranç Turnuvaları”Samsun İlini

temsilen 3 kez katıldı