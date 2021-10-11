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Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

11 Ekim 2021 Pazartesi 11:13
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Şehit özel harekat polislerinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı

GAZİANTEP - Suriye'nin 'Fırat Kalkanı Harekatı' bölgesinde zırhlı araca PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan özel harekat polisleri Cihat Şahin (34) ve Fatih Doğan'ın (27) cenazeleri, Gaziantep’teki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

'Fırat Kalkanı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Mare kasabası yakınlarında devriye görevi yapan TSK’ya ait konvoya, dün akşam PKK/YPG’li teröristler tarafından güdümlü füze ile saldırı düzenlendi. Zırhlı araçta bulunan özel harekat polisleri Cihat Şahin ile Fatih Doğan şehit olurken, 2 polis de yaralandı. Şehit özel harekat polisleri Şahin ve Doğan için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehitlerin aileleri ve silah arkadaşları katıldı.

BABASININ TABUTUNA BAKARAK AĞLADI

Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis Cihat Şahin’in oğlu Araf Tuğra Şahin, babasının tabutuna bakarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehit polisin eşi Öznur Şahin de tören sırasında güçlükle ayakta durabildi. Şehit polislerden Fatih Doğan’ın yakınları ile 3 aylık hamile olan eşi Emine Yüksel Doğan da Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak, gözyaşı döktü. 

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın dua ettirmesinin ardından şehit polislerin Türk bayrağına sarılı tabutları, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşınarak, Gaziantep Havalimanı'na uğurlandı. 

Şehit polislerden Cihat Şahin'in cenazesi, havaalanından uçakla memleketi Elazığ'a, Fatih Doğan'ın cenazesi ise helikopterle Adıyaman'a gönderilecek.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Şehit özel Harekat PolisleriFırat Kalkanı Harekatı
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