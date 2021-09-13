Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1441.76
ALTIN
486.36
DOLAR
8.4493
STERLİN
11.6970
EURO
9.9891
Rüzgar enerji santrali ihaleyle satılacak
Rüzgar enerji santrali ihaleyle...
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Keçiören Belediyesinden kiralık dükkanlar
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi...
Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi
Safkan Elit Arap Koşu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şehit Erdem son yolculuğuna uğurlandı

13 Eylül 2021 Pazartesi 15:30
7 Okunma
Şehit Erdem son yolculuğuna uğurlandı

KONYA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesine teröristlerce yapılan taciz ateşiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem (23), Konya'nın Akşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Şimşek Harekatı kapsamında üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ateşinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Acı haber, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesi Atsız Mahallesi’nde oturan babaanne Döndü Erdem (85) ve kardeşlerine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları taziyeye geldi. Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem’in cenazesi, dün Türk Yıldızları'na ait kargo uçağıyla memleketi Konya'ya getirildi. Cenaze, Akşehir Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

BABAANNESİYLE YAŞIYORDU

Şehit Ömer Faruk Erdem’in 8 yaşındayken annesi Mesude’nin, 20 yaşındayken de babası Metin Erdem’in ölümünden sonra 5 kardeşiyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi. Şehit Erdem’in bir yıl önce 'Piyade Sözleşmeli Er' olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne katıldığı ve 10 gün önce de izne geldiği belirtildi.


 

ŞEHİTLİĞE DEFNEDİLDİ

Şehit Ömer Faruk Erdem’in naaşı, morgdan alınıp dini ve askeri törenin yapılacağı Nasreddin Hoca Meydanı’na getirildi. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım ile protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Şehidin kardeşleri Tuğba, Navruz, Sevgi ve Fadime ile babaannesi Döndü Erdem'i, yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehit Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem’in cenazesi, törenin ardından Akşehir Şehitliği’ne defnedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PençeŞimşek HarekatıPiyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Ülkenin savunması çok yönlü bir kavramdır"
"Ülkenin savunması çok yönlü bir kavramdır"
Bakan Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Bakan Akar, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Bakan Gül: Gözünüz bağlı, teraziniz şaşmaz olsun
Bakan Gül: Gözünüz bağlı, teraziniz şaşmaz olsun
MİT ve TSK'dan ortak operasyon
MİT ve TSK'dan ortak operasyon
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Samsun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi
Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden teknoloji transfer ilanı
“ORASI TÜRKMENELİ”DİR
“ORASI TÜRKMENELİ”DİR
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı
Merkez Bankası'ndan Uzman Yardımcısı alım ilanı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma