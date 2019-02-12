Şehit düşerken hayat kurtardılar

Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi’nin oyun parkına dün akşam 18.51’de düşen UH-1 tipi helikopterin enkazında incelemeler sürerken, bölgeye kaza kırım ekipleri de ulaştı. Saat 11.20'de olay yerine gelen kaza kırım ekibi, helikopter enkazında incelemelere başladı. Ekibin incelemelerinin ardından helikopter enkazının kaldırılacağı öğrenildi.

ŞEHİT OLAN ASKERLER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Çekmeköy'de helikopter kazasında şehit olan 4 asker için İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Şehitlerden Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in cenazesi İzmir'e, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'ya, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'e ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesinin Niğde'ye gönderileceği öğrenildi.



HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN ASKERLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI



Çekmeköy'de helikopter kazasında şehit olan 4 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.



Şehit askerler için ilk tören İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlendi. Törenin ardından cenazeler memleketlerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı yanındaki askeri aprona getirildi. Şehitlerin cenazeleri askeri iki askeri uçakla gönderildi. Pilot Yüzbaşı Ümit Özer'in cenazesi İzmir'de, Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi Ankara'da, Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın cenazesi Eskişehir'de ve Astsubay Üstçavuş Yakup Avşar'ın cenazesi ise Niğde'de toprağa verilecek.