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Şehit Albay Oğuzhan Adalıoğlu Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun naaşı, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

08 Mart 2023 Çarşamba 16:21
Şehit Albay Oğuzhan Adalıoğlu Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
Eskişehir

Şehit Oğuzhan Adalıoğlu'nun (50) cenazesinin askeri uçakla getirildiği 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Adalıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarda taşınarak Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Bu sırada tabutun başına gelen baba Bekir, anne Lütfiye, eşi Sevim, çocukları Atakan ve Gökhan Adalıoğlu, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Eskişehir Müftü Yardımcısı Dilaver Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin cenazesi, askeri tören sonrası Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Sevim Adalıoğlu cenaze götürüldüğü sırada, "Ben onun gitmesini istemiyorum. Ben onu çok seviyorum. Ne olur gitmesin. O benim yaşama sevincim." diye haykırdı.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şehit Albay Oğuzhan Adalıoğlu
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