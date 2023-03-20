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Seçmen listeleri askıya çıkarıldı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

20 Mart 2023 Pazartesi 11:06
Seçmen listeleri askıya çıkarıldı
Ankara/Kırklareli

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı.

Listeler, 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Trakya'da seçmen listeleri askıya çıkarıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da listelerin askıya çıkmasıyla birçok vatandaş, seçimde sıkıntı yaşamamak için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol etti.

Listede isimlerini bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak.

Kırklareli'nin Akalar Mahalle Muhtarı Hakan Ediş, AA muhabirine, seçmen listelerinin bugün itibarıyla askıya çıkarıldığını belirterek, isimlerin listelerden kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Kent sakinlerinden Orçun Mut ise vatandaşlık görevini yapmak amacıyla ismini kontrol ettiğini dile getirdi.

Edirne ve Tekirdağ'daki muhtarlıklarda da seçmen listeleri askıya çıkarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Seçmen Listeleri Askıya çıkarıldı
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